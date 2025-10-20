¿Pueden sufrir los museos españoles un robo como el del Louvre? Así funciona la seguridad en el país

El atraco de este domingo en el Museo del Louvre, y precedido por una serie de robos en París y en otras partes de Francia, plantea interrogantes sobre la seguridad de los museos y extiende este debate a todas las ciudades europeas.

¿Podría sufrir algún museo de España un robo como el del Louvre? Francia ya ha anunciado que reforzará la seguridad alrededor de los museos a raíz del espectacular robo de joyas reales, anunciaron este lunes las autoridades. Una decisión que, de momento, no se aplicará en el país.

Los museos españoles cuentan con "muchas" medidas de seguridad para prevenir robos como el registrado este domingo.Así lo aseguró este lunes, en declaraciones a Servimedia, José María Luzón, exdirector del Museo del Prado y actual colaborador de la Federación Española de Amigos de Museos. Según este experto, los centros museísticos nacionales disponen de sistemas de protección que van más allá de lo visible al público visitante.

"Tenemos medidas de seguridad, muchas. Y sistemas de seguridad, muchísimos. Unos se ven, otros no se ven", explicó Luzón en declaraciones tras conocerse el asalto al museo parisino, donde los asaltantes accedieron mediante un montacargas y forzaron una ventana.

El arqueólogo y profesor universitario, que dirigió el Prado entre 1994 y 1996, destacó que las medidas ocultas incluyen "coordinación entre fuerzas de seguridad del Estado" y sistemas tecnológicos que prefirió no detallar para no facilitar información a posibles delincuentes.

El director del Museo Thyssen confía en su seguridad

El director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza, Guillermo Solana, ha ensalzado las medidas de seguridad de la pinacoteca y ha afirmado que "no hay ninguna razón especial" para reforzarlas, al ser preguntado por el reciente ataque al Museo Naval de Madrid y por el robo de varias joyas en el Museo Louvre de París este pasado domingo.

"Tenemos todas las medidas de seguridad necesarias desde hace tiempo, en particular desde que empezaron las intervenciones activistas en diversos museos del mundo. Creo que no hay ninguna razón especial para que necesitemos reforzarlas", ha señalado, durante el acto de presentación de la muestra 'Warhol, Pollock y otros espacios americanos'.

El director artístico ha explicado que, cuando el público accede al Thyssen, hay varios arcos y máquinas de rayos X por las que los visitantes deben depositar sus objetos, y ha destacado la vigilancia presencial que tiene su institución, pese a que ha reconocido que "es muy costosa". "Cuando visito museos por todo el mundo, en algunos hay menos vigilancia presencial porque es muy costosa", ha afirmado.

"Debido al acuerdo original entre la familia Thyssen y el gobierno español, tenemos una norma que establece que todas las salas deben estar bajo la mirada de una persona de vigilancia", ha detallado, antes de afirmar que también cuentan con vigilancia tecnológica por todo el museo. "Invertimos muchísimo en este capítulo y estamos satisfechos con lo que tenemos", ha sentenciado.

Por último, se ha referido a las obras de la exposición de Warhol y Pollock, y ha comentado que están protegidas por un metacrilato o por una catenaria porque "no llevan en el marco ninguna protección".

Los museos españoles revisan "continuamente" la seguridad

Luzón, exdirector del Museo del Prado, destaca que los museos españoles revisan "continuamente" sus sistemas de seguridad y mantienen protocolos actualizados para múltiples situaciones de emergencia, incluyendo catástrofes naturales y otros incidentes que puedan poner en riesgo las colecciones artísticas.

"Son más de las que se pueda imaginar", afirmó sobre las medidas implementadas, aunque reconoció que "no se hacen muy públicas" por razones evidentes de seguridad y para no proporcionar información útil a potenciales asaltantes.

Amenaza interna

El exdirector del Museo Arqueológico Nacional advirtió sobre otro riesgo menos visible: la connivencia interna para el robo. Citó el caso del Códice Calixtino, que "no salió porque entraran por una ventana, sino que salió desde dentro", sugiriendo la participación de personal del propio centro.

"En los museos, en los archivos, en las bibliotecas desaparecen libros, desaparecen documentos o desaparecen objetos. Y a menudo ocurre que ha sido alguien que estaba dentro", explicó basándose en su experiencia profesional en el sector.

Luzón consideró "inimaginable" que un asalto similar al del Louvre pudiera producirse en el Prado, aunque recordó incidentes menores ocurridos durante su mandato, como el caso de una persona que arrojó un ladrillo contra un cuadro expuesto.