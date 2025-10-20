Rosalía desata la locura con una aparición sorpresa en el centro de Madrid

Poco ruido, salvo el de sus fans, y pocas nueces en la aparición sorpresa de Rosalía para presentar su nuevo disco en la plaza de Callao de Madrid, donde no se le ha escuchado palabra si ha sonado ni medio verso de sus nuevas canciones. El colapso que registraba la plaza y alrededores cuando se ha presentado allí, a eso de las 22h, podrían haber impedido, según informan fuentes conocedoras de los planes de la cantante, que el evento se desarrollase como estaba previsto, con la artista dirigiendo al menos un discurso de saludo a sus fans. Al final, Rosalía ha llegado hasta un hotel vecino a la plaza, se ha asomado a una ventana para saludar haciendo gestos y poco más. Debajo, miles de fans enardecidos por ver de lejos su ídolo o al menos sentirlo cerca, pero también bastante decepción por haberse quedado a medias.

La cantante ha jugado otra vez con la sorpresa para presentar un álbum que ya sabemos que se llamará Lux y que se publicará el próximo 7 de noviembre. Y lo ha hecho por todo lo grande, como solo pueden hacerlo las muy grandes como ella: casi paralizando la Gran Vía sin que hubiera anuncio oficial de por medio. El anticipo del nuevo álbum se esperaba en un TikTok live programado para las 20:45 de este viernes, pero a lo largo del día habían circulado diferentes rumores de que la cantante podía presentarse en algún lugar de Madrid. Si durante la mañana se había hablado del Museo del Prado, debido a las pistas de inspiración artística que algunos interpretaban que había ido dando, por la tarde era la opción de Callao la que ganaba puntos para algunos pocos enterados.

Durante la retransmisión en TikTok, la artista y su equipo han mencionado en varios momentos la plaza de Callao de manera más o menos explícita, lo que ha hecho que a eso de las 21h ya hubiera fans que se empezaban a concentrar allí. Tomás y Ana, dos jóvenes que viven en la zona de Quevedo, habían corrido al el metro para llegar cuanto antes y tomar posiciones. Había también quien comentaba que ya estaba en pijama cuando se ha enterado de lo que se venía encima y se ha vestido deprisa y corriendo para lanzarse a las calles.

Ya durante los días previos la artista había ido dejando pistas sobre este nuevo proyecto musical. Sin ir más lejos, la semana pasada compartió una partitura titulada Berghain, en referencia a la famosa discoteca de música tecno en Berlín, Alemania. Este nuevo lanzamiento será el cuarto álbum de estudio de Rosalía y el primero desde Motomami (2022), un disco que le valió numerosos premios, incluyendo el Grammy Latino a Mejor Álbum del Año. Esta misma noche se ha podido saber que Bjork, Carminho, Silvia Pérez Cruz o Yves Tumor son algunos de los artistas que colaboran en este nuevo disco.

Poco antes de las 22h, la plaza estaba ya desbordada de gente, con un gran número de personas también en las aceras del otro lado de la Gran Vía y zonas aledañas. Coches y autobuses no dejaban de pasar, como no lo harían en toda la noche, porque la policía no ha parado el tráfico en ningún momento, reservando solo algún carril para absorber al enorme gentío en constante movimiento. Nadie sabía exactamente a dónde mirar, porque no había ninguna pista de por dónde podía aparecer la cantante. Lo único que sí se sabía es que algo iba a pasar allí con Rosalía, porque las pantallas gigantes de la plaza llevaba un rato mostrando una cuenta atrás que solo podía ser suya.

Ha sido entonces cuando muchos han empezado a correr en dirección a Plaza de España, después de ver en su retransmisión en directo, ahora ya en Instragram, que la cantante subía por allí. A mitad de altura entre las dos plazas, Rosalía se ha bajado del coche que venía conduciendo ella misma y ha subido parte de la calle corriendo, rodeada por sus fans y desatando la locura. Enfocada por cientos de móviles, ha entrado en el hotel Vincci Capitol y allí se la ha perdido de vista durante unos minutos, hasta que ha aparecido en los ventanales de este establecimiento que dan a la calle Jacometrezo. Allí, vestida de riguroso blanco y con una aureola en el pelo, en esa imagen casi sagrada que ha venido luciendo en la recta final hacia este nuevo disco que se anuncia muy espiritual, ha saludado efusivamente a la masa que ya se había concentrado debajo, para volver a desaparecer un instante después.

Rosalía aparece en Callao tras el anuncio de 'Lux', su próximo disco. / Redacción

Lo que ha venido más tarde han sido varias carreras y falsas alarmas ante la posibilidad de que la artista apareciera en otro lugar. Nadie sabía muy bien qué hacer. Ludovica, Maeva y Federica, tres Erasmus italianas con look muy Rosalía, se han metido en la masa que ha seguido los pasos de un enorme camión que ha entrado en la parte peatonal de la plaza, y que muchos esperaban que fuera una especie de caja de sorpresas de la que saliera la diva. No ha sido así y la decepción en ellas era evidente, aunque reconocían haberlo pasado en grande. Otra joven no se lo tomaba tan bien y decía que se retiraba, rendida. "Rosalía no me gusta tanto como para estar aquí una hora esperando", aseguraba.

Pasadas las 22:30, un coche negro se ha acercado a la puerta del hotel Vincci Capitol y, en medio de otro gran revuelo de cámaras y gritos, se ha llevado a la cantante. Según fuentes próximas a ella, la idea era haber llegado ella misma conduciendo el coche a la plaza. En su live en TikTok también se le había visto con un megáfono en la mano que decía que utilizaría más tarde. Pero al final, ni megáfono ni nada. El colapso súbito de la plaza habría impedido ese mayor contacto de la estrella y sus fans. Lo cierto es que no era difícil de prever. Al fin y al cabo, hablamos de Rosalía, una de las reinas del pop mundial.