Rosalía anuncia su cuarto álbum, ‘Lux’, en un evento en Callao emitido de modo caótico en Tik Tok e Instagram

Hacía un rato que una valla desplegada en Times Square había desvelado el secreto: el nuevo álbum de Rosalía se titula ‘Lux’, como llevaba días especulándose, saldrá el 7 de noviembre y en la portada aparece ella con hábitos de monja de blanco impoluto. Momento de aparente contrariedad, cuando se percató del ‘scoop’, en pleno directo de TikTok: “¿pero, qué es esta mierda? ¡Se han adelantado en Nueva York!”, exclamó entre los suyos y ante la cámara. Fuera una pifia o un gag teatral, más bien esto segundo, así comenzó la cuarta era de la cantante de Sant Esteve Sesrovires, que, a juzgar por el evento de este lunes, además de apuntar un fondo espiritual, parece jugar con la informalidad y cierta idea de caos.

El ‘live’ comenzó en TikTok a la hora anunciada, las 20.45, mostrando a Rosalía en su cuartel general, dejando que su equipo la maquillara y peinara esa melena morena que ahora luce una franja de pelo rubio en la coronilla, como señalizando un halo místico. Ahí estaba ella, pinchando pedazos de tortilla de patatas (y deslizando interrogantes filosóficos: “¿con cebolla o sin cebolla?"), conversando sobre los últimos detalles, lavándose los dientes... De fondo se podían escuchar canciones de ‘The new abnormal’, de The Strokes. Los cortes en la emisión ya eran frecuentes, aunque breves. Media hora después, Rosalía, con su largo vestido blanco celestial y virginal, y su equipo salieron y se montaron en un coche pilotado por ella misma. Comenzó a fumar mientras conducía. Y se cortó la señal de TikTok. Desconcierto entre el 'fandom'. Tras el fundido a negro, el evento se retomó, sin previo aviso, en Instagram, donde pudimos seguir las emocionantes andanzas de la cantante cruzando Madrid, camino de Callao, y siendo saludada por fans y peatones que la reconocían.

Aparición sorpresa de Rosalía el centro de Madrid. / Juanjo Martín / EFE

Monja a la fuga

En el interior del automóvil pendía un rosario y en la banda sonora elegida se pudieron distinguir algunas piezas clásicas, como ‘Las cuatro estaciones’, de Vivaldi, y los ‘caprichos para violín’ de Paganini, así como la voz flamenca de Camarón en las sevillanas de ‘Vámonos pa casa’. Cuando, por fin, tras más de una hora de emisión accidentada, con más y más cortes, el coche llegó a la Gran Vía, Rosalía salió en estampida rumbo al portal del hotel Vincci, corriendo hacia el ascensor y subiendo hasta una planta acristalada desde la que saludó y lanzó besos al muy numeroso público que había acudido allí siguiendo la rumorología de las horas previas.

La portada del cuarto disco de Rosalía, 'Lux'. / Sony Music

El ‘live’ de Rosalía en las redes consistió así en tener a sus seguidores durante una hora y media atentos a una pantalla que no paraba de fallar y, a la hora del feliz anuncio, dejarlos colgados, ya que no se llegó a emitir el momento en que se descubría en Callao la portada del álbum. Pero ahí está, poniendo nombre a ese proyecto conocido hasta ahora como ‘R4’ y que ahora remite a una luz que presenta propiedades trascendentes. Una espiritualidad que, según algunas fotos interiores del álbum (doble vinilo) que se han difundido en las redes, ella casa con imágenes en las que aparece desnuda en la cama, en un diálogo entre mística y sexo que haría feliz a Prince. En los carteles desplegados hay títulos de algunas de las canciones del disco: ‘Fe ciega’, ‘Curopo daos’, ‘Berghain’, ‘Carmesí’, ‘Luz que duele’, ‘Cielo fall’ y ‘Lux’.

La trascendencia no es una idea nueva en la obra de Rosalía, que ya flotó en el temario flamenco espectral de ‘Los Ángeles’ (2017), se expresó en las procesiones y la penitencia de ‘El mal querer’ (2018) y salpicó varios temas de ‘Motomami’ (2022), como ‘G3 N15’, que concluía con una nota de voz de su abuela en la que afirmaba que “en primer lugar siempre está Dios, y después, la familia”. Cuando se deje oír la nueva música será el momento de empezar a encajar las nuevas piezas de esta 'Lux' destinada a dar que hablar intensamente en las próximas semanas.