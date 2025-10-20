El Premio Nobel de Literatura László Krasznahorkai cancela su visita a Barcelona por motivos de salud

El escritor húngaro László Krasznahorkai, galardonado el pasado 9 de octubre con el Premio Nobel de Literatura, ha cancelado su visita de esta semana a Barcelona, donde tenía previsto asistir al festival Kosmópolis que se celebra en el CCCB en la que iba a ser su primera comparecencia pública tras alzarse con el galardón literario más importante del mundo. Sus editores en castellano y catalán, Acantilado y Cràter Edicions, llevaban meses preparando una visita a la ciudad que tras el galardón multiplicó su interés.

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha explicado en un comunicado que "debido a problemas de salud que requieren atención inmediata, no podrá asistir a la conversación con el escritor Miquel de Palol prevista para este viernes 24 de octubre a las 17.30h en el marco de Kosmopolis". El escritor húngaro, de 71 años, "agradece a todo el mundo su comprensión y amabilidad", según el mismo comunicado. El CCCB informa de que las entradas adquiridas con antelación se devolverán a través del mismo sistema en el que se han comprado.

En la presentación de la 13ª edición de Kosmopolis, la directora del CCCB, Judit Carrera, explicó que el objetivo de este festival es “reivindicar el valor de la palabra y del diálogo, que toma una significación especial en el contexto actual de guerra, de degradación del debate público y la propagación de mentira y odio y de la irrupción de la inteligencia artificial, que plantea algunos interrogantes sobre el mundo de la literatura y de la libertad de expresión”.

En el festival destacan nombres como Art Spiegelman, Chris Ware, Charles Burns y François Mouly, o bien los nacionales Javier Mariscal, Max, María Medem, Ana Galvañ y Luci Gutiérrez, protagonistas en esta edición de un homenaje al cómic de autor. Por el CCCB pasarán la autora de novela gráfica Keum Suk Gendry-Kim, que se ha convertido en una de las voces coreanas más leídas de los últimos años; dos representantes de la nueva novela distópica coreana, Yun Ko-eun y Choi Jin-young; Kim Hye-jin, con su mirada lúcida sobre la identidad, la pérdida y el dolor, los vínculos afectivos y las heridas, y Mirinae Lee, que aborda en su obra la historia y la memoria colectiva de su país, informa Efe.