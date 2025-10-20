Pol López vuelve a McDonagh con 'La mà', una comedia oscura situada en la América profunda

Martin McDonagh, premiado autor y director de filmes como 'Escondidos e Brujas' y 'Tres anuncios en las afueras' y obras teatrales como 'La reina de la belleza de Leenane' y 'El teniente de Inishmore' regresa a la cartelera con 'La mà', una comedia negra e irreverente protagonizada por Pol López. El actor que disfrutó interpretando 'La calavera de Connemara' en la misma sala Villarroel que acoge este nuevo estreno el día 23 descubrió el texto en una librería de Nueva York. Carmichael, su personaje es un tipo turbio, como todos los que aparecen en la obra, que es manco.

La mano que le falta una mano se la cortaron cuando era pequeño. Han pasado 27 años y la búsqueda de esa parte de su cuerpo le lleva hasta un pequeño pueblo perdido de Norteamérica donde ha ido al encuentro de una joven pareja de traficantes de poca monta que dicen tener la extremidad que le falta. Evidentemente esperan cobrar una buena suma por ella. ¿Pero, cómo puede Carmichael saber que aquella es su mano?

Debuts

Pau Carrió, director que trabaja habitualmente con López, se encarga de llevar a escena 'La mà'. Albert Prat, la joven Mia Sala-Patau que debuta en La Villarroel y Soribah Ceesay, un modelo y Dj que debuta en el teatro en Barcelona, completan el reparto en esta obra que transcurre en tiempo real en una habitación de hotel.

El texto, con traducción de Martí Sales i Sariola, es muy gamberro. "McDonagh es en realidad un género en sí mismo. Es tan contundente, personal y extraordinario que es difícil equipararlo a nada", apunta Carrió. "Te mantiene en tensión desde principio a fin y es parte de la dificultad a la hora de ejecutarla porque es como si estuvieras todo el rato en la escena culminante", añade el director.

'La mà' propone un juego "trepidante" donde todo parece muy rocambolesco pero al final acaba encajando. El director comenta que el propio McDonagh se burla de él mismo en esta obra donde abunda la violencia tanto física como verbal. "Los personajes son racistas, misóginos, homófobos. Hay quien ha querido censurar los comentarios ofensivos. ¡Pero todo esto forman parte de la representación y el público sabe que esto es teatro!", defiende el director. No se trata de una provocación, más bien un retrato grotesco. "Pueden resultar inverosímil pero a la vez estos personajes contundentes, tan odiosos como adorables, parecen creíbles".

Al límite

Para Pol López es una alegría volver a La Villarroel, una sala ideal para una obra tan potente como ésta. "Es una pieza que va al límite a nivel de código: de la verosimilitud, de lo risible, de lo absurdo, de lo interpretable, de lo cómico...", destaca. Todos los personajes también están heridos y en eso el autor también va al límite. Las herida más obvia es la de Carmichael pero todos están marcados por algo. "Es una pieza muy exigente, intensa y divertida", dice Prat, que encarna al botones del hotel.

Aunque McDonagh tiene cosas de Tarantino y de Beckett, el autor anglo-irlandés es único. "El retrato que hace de los personajes es algo que nunca he visto: son salvajes y moralmente reprobables pero él no se lo plantea. Pone por delante el juego para que te rías con ellos y de ellos". El fatalismo impregna toda la obra.

El versátil intérprete aprecia la libertad que otorga McDonagh. "Nos hemos reído mucho en los ensayos. Es inabarcable el porqué de las acciones y reacciones de los personajes", comenta López. Y considera que el humor macabro que destila 'La mà' la convierte en espectáculo ideal para 'Halloween'. "En realidad los personajes son de viñeta cómica y aunque sean de la América profunda no nos resultan extraños", resalta.