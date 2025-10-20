Francesco Tristano: "Bach me permite dejar el ruido fuera"

Desde pequeño, Francesco Tristano ya era un pequeño admirador de Johann Sebastian Bach. Tenía seis o siete años y daba clases de piano, y ya insistía en querer tocar música de ese mito de la música. «Lo quería sí o sí», ríe Tristano. Y esa obsesión no se ha calmado con los años, sino todo lo contrario: su objetivo vital es grabar toda la obra para piano solista del alemán, un hito que trabaja desde hace tres años. El músico calcula que le valdrá unos 22 o 23 discos conseguirlo. De momento ha publicado cinco. Como compositor, también ha publicado música electrónica y experimental.

"Estoy grabando dos discos por año, y si mantengo el ritmo lo tendré hecho en unos diez años", indica el músico. Entre las piezas que conforman la gran obra del compositor, ha publicado las seis Suites Inglesas, las seis Suites francesas y las seis partidos.

Ahora está a punto de publicar las siete tocatas en un disco que saldrá a la venta el 31 de octubre. El músico describe el proyecto como un «reto» que va enfrentando a cada grabación, que tiene sus propias especificaciones. Las tocatas han sido especialmente duras de grabar, admite, porque han tenido que seguir un plazo "frenético": siete piezas en siete días. «Durante el cuarto día pensábamos que no lo conseguiríamos», dice. La experiencia ha sido muy intensa, quizá demasiado: “ha sido un disco expreso; espero tener más tiempo en las próximas grabaciones», ríe.

Clásico y experimental

Tristano es músico y compositor, aunque su formación es clásica, disfruta en todos los espectros estilísticos y ha compuesto obras electrónicas y contemporáneas. Precisamente, uno de sus proyectos, Bach & Beyond, incluye una mezcla de piezas del alemán y otras obras propias de música contemporánea. «Bach tiene un lenguaje universal que funciona muy bien en la música contemporánea, tiene una música que tiene muchas posibilidades y es un compositor que parece más moderno que la propia música contemporánea», remacha. De hecho, subraya que está disfrutando mucho con estos proyectos: «vivimos una época en la que el mundo está algo loco, y Bach me permite concentrarme en lo esencial y dejar el ruido fuera», concluye.