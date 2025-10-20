Fallece el medievalista Antoni Riera i Melis, catedrático emérito de Historia Medieval de la Universitat de Barcelona

El catedrático e historiador mallorquín Antoni Riera i Melis ha fallecido a los 80 años de edad. El reconocido medievalista de Sant Llorenç, pueblo del que era hijo ilustre, fue catedrático emérito de Historia Medieval de la Universitat de Barcelona, vicepresidente de la sección Histórico-arqueológica del Institut d’Estudis Catalans y miembro de la Societat Catalana d’Estudis Històrics y de la Sociedad Española de Estudios Medievales.

Antoni Riera (Sant Llorenç, 1944) descubrió de muy joven su vocación de historiador, aunque también cursó estudios científicos. A lo largo de su carrera profesional destacó por su dedicación a la investigación, a la docencia y a la difusión cultural y académica relacionada con la historia. Publicó una quincena de libros, más de un centenar de artículos y dirigió numerosas tesis doctorales.

“La verdad es que quería hacer Filología Hispánica para poder ir al extranjero a impartir clase. La España de aquel momento eran tan aburrida e insoportable, que mucha gente optaba por hacerse profesor de español en Francia. Hasta que un profesor de Medieval me ofreció una beca y así sin darme cuenta me hice medievalista”, recordaba en una entrevista para este diario en 2018.

Como historiador centró su tesis en la Universitat de Barcelona en el comercio y la economía del Reino de Mallorca y su relación con la Corona de Aragón entre los siglos XIII y XIV, trabajo dirigido por Emilio Sáez. También investigó y publicó sobre los aranceles, el comercio, la circulación de productos y la historia de la alimentación. Ël fue uno de los autores de Histoire de l'alimentation (1996), obra publicada en cinco lenguas, representando a la historiografía catalana, además de en otros proyectos europeos.

En abril de 2023, el ayuntamiento de Sant Llorenç le declaró hijo ilustre de la localidad.