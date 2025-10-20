Entradas para Oreja de Van Gogh: precios y fechas de los 7 nuevos conciertos tras hacer 'soldout' en varias ciudades

Cinco días después de anunciar el regreso de Amaia Montero -18 años después de abandonar el grupo para empreder su carrera en solitario-, 'La Oreja de Van Gogh' ya ha puesto a la venta las entradas de las primeras fechas de la gira 'Tantas cosas que contar' - que se han agotado rápidamente- con la que celebrarán, en 2026, su 30º aniversario en el mundo de la música.

La Oreja de Van Gogh ha anunciado este lunes nuevas fechas en la gira de vuelta de Amaia, 'Tantas Cosas que Contar 2026', que coincide con la celebración del 30º aniversario de la banda, entre las que destaca el tercer Movistar Arena que realizarán el 31 de mayo, tras colgar el cartel de no hay entradas para las actuaciones del 28 y 29 de mayo.

Retrasos por la caída de AWS

El grupo ha añadido siete nuevas fechas a su próxima gira, con Amaia Montero de regreso al grupo, tras haber agotado en una hora las entradas para los conciertos de Barakaldo, San Sebastián, Zaragoza, Pamplona, Valencia, Barcelona y Madrid. Las entradas han salido a la venta a las 16:00 horas en lugar de a las 12:00 debido a los problemas derivados de la caída de los servicios web de Amazon y en una hora se han agotado en algunas de las plazas anunciadas, al venderse más de 100.000 entradas.

Por este motivo, el grupo ha publicado en su página web siete nuevas fechas: el 10 de mayo de 2026 en Barakaldo; el 31 de mayo un tercer concierto en Madrid; el 1 de agosto el segundo recital en San Sebastián; el 5 de septiembre, nuevo recital en Valencia; el 10 de octubre repiten en Zaragoza; el 7 de noviembre en Barcelona y el 21 de noviembre nueva cita en Pamplona. Son seis ciudades por las que ya pasaba la gira, pero en las que repetirán concierto al haberse agotado las entradas puestas a la venta hoy.

Los precios oscilan entre los 45 euros y los 72 (más gastos de distribución) y también hay "paquetes vip, entre los 110 euros y los 290".

Todas las fechas

Bilbao (9 y 10 de mayo)

Madrid (28 , 29 y 31 de mayo)

Albacete (6 de junio)

Murcia (13 de junio)

Sevilla (26 de junio)

Fuengirola (27 de junio)

Gijón (10 de julio)

San Sebastián (31 de julio y 1 de agosto)

Santander (21 de agosto),

Valladolid (27 de agosto),

Valencia (4 y 5 de septiembre)

A Coruña (11 de septiembre)

Zaragoza (9 y 10 de octubre)

Barcelona (6 y 7 de noviembre)

Pamplona (20 y 21 de noviembre).

La polémica por la salida de Benegas

La gira 'Tantas cosas que contar' significa la reunión del grupo con su vocalista original, Amaia Montero, tras la marcha de Leire Martínez, aunque en ella no participará Pablo Benegas

Al margen de las especulaciones sobre las razones por las que Pablo Benegas ha dejado la banda -se rumorea que no estaría de acuerdo con que la 'reina del pop' exigiese tomar el control como condición para su vuelta, aunque su entorno lo ha negado asegurando que el único motivo es que quiere centrarse en su familia- y de las críticas porque el primer tema que han compartido en redes se parece sospechosamente a una canción que lanzaron con Leire Martínez en diciembre de 2020, 'LODVG' ha compartido lo que sus incondicionales llevaban tanto tiempo esperando, ¡en qué ciudades actuarán en su gira de regreso!