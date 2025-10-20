De Depeche Mode al 'queer-punk' malayo: 10 títulos recomendados del In-Edit 2025

In-Edit, el festival de referencia del cine documental musical, renueva su cita anual con el público barcelonés y entre el 23 de octubre y el 2 de noviembre desplegará una estimulante programación de casi 60 largometrajes en el escenario habitual de los multicines Mooby Aribau. Retratos de la trastienda de grandes estrellas como Depeche Mode se mezclan con emocionantes historias personales de artistas desconocidos en un certamen en el que la música es siempre el mejor vehículo para hablar de la vida. Esta es una pequeña selección de algunas de les propuestas más destacadas que podrán verse en el In-Edit 2025 (en estricto orden de proyección).

'Spinal Tap 2: The End Continues' Rob Reiner, 2025. Tras 15 años de silencio, la inepta banda formada por David St. Hubins, Nigel Tufnel y Derek Smalls se reúne para un último concierto. La secuela del falso documental de culto de 1984, elegida para abrir la nueva edición del In-Edit, lanza una mirada hilarante al tópico de la vuelta a los escenarios de los grupos de rock e incluye cameos de figuras como Paul McCartney, Elton John y Lars Ulrich. (23 de octubre, 21 horas / 31 de octubre, 17.30 horas)

'It’s Never Over, Jeff Buckley' Amy Berg, 2025. Con Brad Pitt en tareas de coproductor, esta biografía íntima del brillante y enigmático Jeff Buckley, fallecido a los 30 años, se muestra generosa en imágenes inéditas y testimonios cercanos. La madre del cantautor, sus parejas y algunos músicos que lo acompañaron en su fugaz y rutilante viaje artístico iluminan diversos pasajes de una obra y una existencia marcadas por la luz y la tragedia. (24 de octubre, 18.45 horas / 1 de noviembre, 18.30 horas)

'The World According to Allee Willis' Alexis Manya Spraic, 2024. Típico caso de compositora a la que no conoces pero que has oído infinidad de veces, la estrafalaria Alle Willis escribió los 'megahits' de Earth, Wind & Fire 'September' y 'Boogie Wonderland' y 'I’ll be there for you' de The Rembrandts (la sintonía de 'Friends'), entre otros muchos éxitos. Tuvo una vida tan difícil como agitada (sus fiestas eran célebres) y ella misma se encargó de filmarla. (24 de octubre, 20.45 horas / 27 de octubre, 19 horas)

'We Are Fugazi From Washington, D.C.' Joe Gross, Joseph Pattisall y Jeff Krulik, 2023. Que este documental elaborado a partir de imágenes grabadas por fans de Fugazi haya sido el primer título de In-Edit 2025 en agotar las entradas para sus dos pases es una prueba contundente de la influencia que aún conserva el legado de esta banda de post-hardcore abanderada de la filosofía 'hazlo tú mismo' pese a llevar más de 20 años en "paréntesis indefinido". (24 de octubre, 21.15 horas / 27 de octubre, 18.45 horas)

'Depeche Mode: M' Fernando Frías de la Parra, 2025. Preestreno en Europa de la película que documenta los tres conciertos que el grupo de Basildon ofreció en el Foro Sol de México DF en septiembre de 2023, en el marco de la gira 'Memento Mori', entre el duelo por la reciente muerte de Andy Fletcher y la celebración ritual del Día de los Muertos. Un viaje singular en el que la épica del pop de estadio dialoga con la mitología y la espiritualidad local. (25 de octubre, 19.15 horas / 31 de octubre, 22 horas)

'Queer As Punk' Yihwen Chen, 2025. Shh...Diam! es una banda punk liderada por un hombre trans. Nada demasiado llamativo si no fuera porque Shh…Diam! opera desde Malasia, un país de mayoría musulmana en el que cualquier atisbo de identidad sexual no normativa está fuertemente reprimido. La existencia de un grupo como Shh...Diam! se convierte de este modo en un heroico gesto de resistencia contra el conservadurismo religioso y cultural. (25 de octubre, 20.45 horas / 2 de noviembre, 21.15 horas)

'Ol’ Dirty Bastard: A Tale Of Two Dirtys' Jason L. Pollard y Sam Pollard, 2024. Retrato sin filtros deRusell Tyrone Jones, alias Ol’ Dirty Bastard, miembro fundador y alma transgresora del Wu-Tang Clan. Un documento imprescindible para entender la vitalidad del hip-hop comprometido de los años 90 que describe con crudeza la trayectoria de un artista errático, entre los excesos y la genialidad, que falleció a los 35 años en un estudio de grabación (25 de octubre, 21.30 horas / 30 de octubre, 17.30 horas)

'La gran bogeria (Joan Dausà)' Pol Fuentes, 2025. 'La gran bogeria' es el título que Dausà dio al concierto con el que en enero de 2024 cerró en el Palau Sant Jordi la gira de los 10 años de 'Jo mai mai' ante 16.400 fans. Animado por el éxito, el santfeliuense tomó el puente aéreo y en octubre se montó un concierto no menos ambicioso en el Palacio Vistalegre de Madrid. Ideas locas que se acaban haciendo realidad ante las cámaras en este documental. (27 de octubre, 21.45 horas / 2 de noviembre, 18 horas)

'Flores para Antonio' Elena Molina e Isaki Lacuesta, 2025. La actriz Alba Flores busca las piezas que le permitan componer un retrato del padre ausente, muerto de una sobredosis a los 33 años. El resultado es un emocionante y honesto ejercicio de memoria familiar que reivindica el legado musical de Antonio Flores sin rehuir las sombras de su vida y que saca a la luz abundante material inédito (vídeos caseros, fotografías, dibujos, grabaciones...). (29 de octubre, 21.45 horas / 1 de noviembre, 21.45 horas)