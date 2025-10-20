By Invitation celebra su edición más ambiciosa e internacional con 80 artistas

El club social Círculo Ecuestre presenta la sexta edición de By Invitation, que se celebrará en Barcelona del 6 al 9 de noviembre y cuenta con 23 proyectos y más de 80 artistas de todo el mundo.

Enrique Lacalle, director del Círculo Ecuestre e impulsor de la exposición, explica que By Invitation “ya es una marca de prestigio que va más allá de nuestras fronteras” y que tiene la voluntad de mejorar el arte: “Se ha convertido en una realidad con alma, y el salón reafirma su compromiso con la promoción del arte y la cultura”.

La propuesta de este año gira en torno al concepto ‘Líneas del tiempo’, donde se invita a reflexionar sobre el tiempo como tejido que conecta generaciones. Mariella Franzoni, curadora y gestora cultural, afirma que esta edición “marca una nueva etapa” por la calidad curatorial y el crecimiento de la comunidad. La idea es establecer un diálogo entre lo ya consolidado y lo emergente: “El foco está puesto en el diálogo intergeneracional: galerías históricas que exponen al lado de espacios jóvenes”.

Franzoni también comenta que esta conversación entre generaciones no se limita solo a las diferencias de edad: “Se trata de lenguajes, valores y sensibilidades distintas que pueden entrar en diálogo”. Además, con esta edición de By Invitation se marca “una dirección de futuro” y se busca la internacionalización, la cual ha llegado “de forma orgánica”. “Podemos crecer en calidad curatorial y elección de galerías y artistas y el acompañamiento que podemos ofrecer a las galerías para llevar a cabo sus exposiciones y acercarlos a los públicos que reunimos aquí”, añade la directora artística de By Invitation.

La programación se articula en tres programas curatoriales: el programa Palacete, considerado el “corazón artístico” de By Invitation, donde se desplegarán diálogos más atrevidos entre artistas históricos y contemporáneos y dando especial atención a las mujeres artistas; el programa Vértigo, que responde a las propuestas artísticas más jóvenes, urbanas y experimentales, las cuales atraen a un coleccionismo emergente más espontáneo; y el programa Espuela, que se centra en el arte moderno y de posguerra.

En el programa Palacete destacan las parejas Joan Hernández Pijuan y Violeta Mayoral; Teresa Gancedo y Lúa Ribeira; Marcel Rubio y una obra de Jaume Plensa, o Guillermo Pfaff y Miguel Ángel Campano. También figuran las propuestas de Mariona Berenguer con Joaquim Chancho y Ana Peters; Elisa Terroba junto a Enrique Marty; Dis Berlin en diálogo con autores clásicos de los años 20 y la propuesta site-specific de Rita Sala y Miriam Dema.

Este tipo de diálogos se expanden geográficamente en la propuesta de Reiners Contemporary Art, que une a la gabonesa Owanto con la mexicana Rocío Navarro, y los españoles Raquel Algaba y Quiñones. El programa Vértigo representa la energía más urbana y desenfadada del salón e incluye a artistas como Gastón Lisak, Flora Castiglia, Daño Avidan, Rosa Aguilar, Vicente Prieto Gaggero, Andrés Rivas Rodís, Brenda Cabrera, Zoilo Blanca, Gerard Castellví y Leo Dorfner.

Este año, además, incorpora por primera vez dos galerías internacionales como BKV Fine Art, de Milán, con un homenaje a Mario Schifano junto a Bruno Marrapodi, y Shazar de Nápoles, con el par Iacopo Pinelli y Marc Herrero.

La exposición abrirá sus puertas al público el jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de noviembre, de 12.00 a 20.00 horas, y el domingo 9, de 10.00 a 15.00 horas.

La edición de este año también contará con la presencia en vivo de 15 artistas, así como visitas guiadas por expertos del sector y una conferencia impartida por el bufete de abogados Cuatrecasas. Esta conferencia tratará sobre la gestión del patrimonio artístico y el legado familiar de coleccionistas y galeristas con la intención de perpetuar la continuidad de las galerías de Barcelona.

Carlos Durán, director de la Galería Senda, destaca que “en tan solo seis años, el proyecto ha dado un salto sideral” y que esta edición es “una propuesta contundente” que pretende “aplicar una capa más de oferta cultural” en Barcelona. Con esta propuesta, la feria no tiene el objetivo de expandirse físicamente, ya que tiene lugar en un palacete modernista, pero sí pretende crecer en calidad curatorial y “reactivar el coleccionismo local”.