'Bookish', en Filmin: el librero detective de Mark Gatiss es un nuevo y emotivo Sherlock Holmes

Mientras el mundo espera otra temporada de 'Sherlock', su cocreador, Mark Gatiss, ha decidido convertirse él mismo en detective y protagonizar una sólida serie de reemplazo: 'Bookish' (Filmin, martes, día 21), en la que el dueño de una librería de viejo, Gabriel Book, ayuda a la policía a resolver crímenes en el Londres de la posguerra. "Siempre quise ser un detective, aunque no en la vida real", dice el también creador de este fenómeno crítico y popular en Reino Unido. "Soy un gran fan de la época dorada de la novela policíaca. Crecí con los libros y las adaptaciones al cine de Agatha Christie y todos sus contemporáneos".

Hasta la fecha, Gatiss se había interesado, sobre todo, en cultivar el terror y lo sobrenatural. Saltó a la fama como parte de la troupe cómica The League Of Gentlemen, creadores y protagonistas de una mítica serie homónima de risa y susto. Con Steven Moffat colaboró no solo en 'Doctor Who' o 'Sherlock', sino también la miniserie 'Drácula' de 2020, en la que inyectaron grandes dosis de humor e indirectas sexuales al relato de Stoker. "Pero, sin darte cuenta, tus gustos van cambiando. Hacer una serie criminal me permitía divertirme con todo lo que me gusta. Quería hacer misterios de asesinato con algo ligeramente inesperado, cierto aroma de melancolía".

Superpoder libresco

'Bookish' es otra historia de investigador con una habilidad especial, una especie de superpoder que, en ese caso, es alcanzable: la bibliofilia. Todas sus conclusiones provienen de lo aprendido sobre el comportamiento humano durante una vida dedicada a la lectura. "Pasaba lo mismo con Sherlock Holmes", apunta Gatiss. "Podías llegar a creer que si estudiabas lo suficiente, llegarías a ser tan bueno como él resolviendo crímenes. Por otro lado, obviamente, sugerimos que mi personaje tiene una increíble memoria fotográfica y ha podido retener perfectamente lo leído en cientos de miles de libros”. A la hora de escribir sus casos, Gatiss tiró de su memoria bibliófila y también cinéfila: una influencia capital para la serie fue 'Verde es el peligro', "comedia negra de la era dorada del cine británico que da bastante miedo".

A la vez que acompañamos a Bookish en sus pesquisas, nos adentramos en su vida personal. Está casado con la no poco curiosa Trottie, encarnada por la gran Polly Walker, a la que Gatiss descubrió en el episodio de 'Poirot' de 1990 con base en 'Peligro inminente' ("era la protagonista y, de hecho, la mala"). Es un matrimonio feliz y, a la vez, con sus distancias: duermen separados, lo que sugiere que Book podría estar ocultando su sexualidad. También hay lagunas en todo lo referente al exconvicto Jack (Connor Finch), joven llegado a trabajar en la librería con el que los Book parecen tener alguna ligazón secreta.

Gran actor además de cómico y guionista (ha tenido papeles en 'La favorita', 'El padre' o la penúltima entrega de 'Misión: Imposible'), Gatiss sublima la alternancia de Book entre una cierta altivez (que no la rudeza de Sherlock) y una tristeza subyacente. "No quería crear esta serie con otra persona en mente", dice. "Quería protagonizarla yo, divertirme yo con ella. Es un poco estresante porque a la vez que actúo debo tomar decisiones como productor. Y ahora mismo, a la vez que filmamos la segunda temporada, estoy escribiendo más episodios en lugar de aprenderme bien mis líneas".

Para ratas de biblioteca

"En este momento en que los libros se vuelven a prohibir, que la gente vuelve a quemarlos en la calle, es más importante que nunca celebrarlos a conciencia”, dice Gatiss sobre una serie especialmente indicada para fanáticos de la lectura. Es la única serie de misterio actual en la que se dedica tiempo considerable a analizar el infinitivo partido o hablar sobre la mejor forma de organizar una biblioteca; el sistema de Book, más orgánico y fluido que, digamos, alfabético, no es malo. "Pero es un poco caos, ¿no?", comenta Gatiss. "Sea como sea, la mía es aún peor. De vez en cuando, mi suegro, que tiene un poco de TOC, aparece para reorganizármelos, lo cual le agradezco, pero más pronto que tarde vuelven a estar desordenados".