La vigencia de Glass y su triunfal ‘Akhnaten’ en el Liceu

La música de Philip Glass y el minimalismo tuvo su punto álgido en el último cuarto del siglo XX gracias sobre todo al empuje de cineastas que apostaron por este género, popularizándolo. Glass, en particular, ganó fama con obras que causaron impacto mediático comenzando por su rompedora ‘Einstein on the Beach’ (1976), ópera que llegó al Liceu en 1992 y que, apoyado por las ideas escénicas de Bob Wilson, comenzaba una trilogía de figuras históricas junto a ‘Satyagraha’ (1980), sobre Gandhi, y esta ‘Akhnaten’ (1984) inspirada en Akenatón, el faraón que impuso el monoteísmo en un Egipto plagado de deidades, padre de Tut-ank-atón, que más tarde modificaría su nombre.

El libreto, del propio compositor y nada teatral, se acerca a la figura del rey egipcio en escenas independientes, solución que le permite una mirada poliédrica que apunta a lo religioso, lo político y lo sentimental. Decir que la partitura es larga y repetitiva es redundar en la propia esencia del minimalismo, aquí a cargo, metrónomo en mano, de Karen Kamensek ante una Simfònica del Liceu sin violines y un Coro muy inspirado, parte fundamental de la partitura.

Afortunadamente sobre el escenario había una propuesta teatral que buscaba el espectáculo, incluyendo hasta unos malabaristas de gran protagonismo, con una eficaz escenografía (Tom Pye), vestuario y caracterizaciones de gran fantasía (Kevin Pollard), complementando el discurso estético del compositor. A pesar de la tendencia al estatismo de los protagonistas, marcada por la música, la puesta en escena de Phelim McDermott y la inteligente iluminación de Bruno Poet consiguieron mantener la atención del público entre tanto personaje secundario, exceso de vasos canopes y demás estímulos visuales, todo coreografiado al milímetro.

Al éxito contribuyeron decididamente el virtuosismo del contratenor Anthony Roth Costanzo, conocedor del rol titular hasta el último detalle, así como el feliz desempeño de la mezzo Rihab Chaieb (Nefertiti) y de la soprano Katerina Estrada Tretyakova (Tye). A ellos se unió un correcto plantel de comprimarios como Toni Marsol, Joan Martín-Royo, Carol García, Marina Pinchuk, Alba Valdivieso, Carmen Buendía, Mar Esteve y Anna Tobella. A José Manuel Montero, en cambio, se le escuchó al límite, y excelente actuación la del actor Zachary James (Escriba narrador).