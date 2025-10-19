Muere Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit, a los 48 años

El bajista y cofundador del grupo estadounidense de nu metal Limp Bizkit, Sam Rivers, ha muerto a los 48 años, anunció el sábado por la noche el grupo.

“Hoy hemos perdido a nuestro hermano. Nuestro compañero de grupo. Nuestro latido del corazón”, escribieron el cantante Fred Durst, el guitarrista Wes Borland, el batería John Otto y DJ Lethal (platos) en una publicación en Instagram, que no precisa la causa de la muerte de Sam Rivers.

"Era pura magia"

“No era solo nuestro bajista, era pura magia… Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam trajo una luz y un ritmo que nunca podrían haber sido reemplazados. Su talento era natural, su presencia inolvidable, su corazón enorme”, añadieron los músicos. “Tu música nunca se detiene”, escribieron, rindiendo homenaje a una “verdadera leyenda de las leyendas”.

Limp Bizkit, grupo de nu metal —pronunciar “new” a la inglesa— con acentos de rap, creado en 1994 por Sam Rivers y Fred Durst, lanzó su primer álbum Three Dollar Bill, Y’all en 1997.

El tercer disco, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, obtuvo un disco de oro por sus ventas en Francia (100.000 ejemplares).

Sam Rivers, que había dejado el grupo en 2015, se reincorporó en 2018, participando en el último álbum del grupo, Still Sucks (2021).