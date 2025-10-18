Música
Eric Clapton regresará a Barcelona en mayo de 2026 tras más de 20 años de su último concierto en la ciudad
El músico actuará el 7 de mayo en el Movistar Arena de Madrid y el 10 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona en el marco de su gira europea
El guitarrista y cantante británico Eric Clapton regresará a España más de 20 años después de sus últimas actuaciones con sendos conciertos en el Movistar Arena de Madrid, el próximo 7 de mayo de 2026, y en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 10 de mayo.
Según ha informado la promotora Live Nation, los conciertos se enmarcan dentro de la gira europea que Clapton, de 80 años, llevará a cabo el próximo año.
Las entradas para ambos conciertos se pondrán a la venta el próximo miércoles, 22 de octubre, en la web livenation.es, a partir de las 10:00 horas, y también en ticketmaster y El Corte Inglés.
Leyenda de la música
Nacido en 1945 en Ripley (Inglaterra), Eric Clapton es una de las figuras más influyentes de la historia del rock y el blues. A lo largo de más de seis décadas de carrera, se ha consolidado como una leyenda de la música, tanto como guitarrista, cantante y compositor.
Su talento emergió en los años 60 con bandas icónicas como The Yardbirds, John Mayall's Bluesbreakers y Cream, donde redefinió el sonido de la guitarra eléctrica y marcó una era. Posteriormente, formó Derek and the Dominos, con quienes grabó el clásico atemporal 'Layla'.
En su etapa en solitario, Clapton publicó álbumes esenciales como '461 Ocean Boulevard' o 'Unplugged', que le valieron reconocimiento mundial y varios premios Grammy.
Su versatilidad le ha llevado a colaborar con artistas como Aretha Franklin, Bob Dylan, Elton John y Sting, entre muchos otros.
Con más de 18 premios Grammy y siendo el único artista incluido tres veces en el Rock & Roll Hall of Fame (con The Yardbirds, Cream y como solista), Eric Clapton continúa siendo una referencia indiscutible del panorama musical internacional, destaca Live Nation.
