La Virreina de Barcelona acogerá 12 trabajos y una película inédita de Paloma Polo

La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona acogerá hasta el 1 de marzo de 2026 la retrospectiva 'El retorno de la mirada. La tarea política de narrar' de Paloma Polo, que incluye 12 proyectos realizados por la artista entre 2010 y hasta la actualidad, así como la película inédita 'Wrinkled Minds', de 2025.

El trabajo de Polo se acerca a "eventos históricos muy precisos", a relatos que han formado parte de los fundamentos hegemónicos y a otros descartados o silenciados, informa La Virreina en un comunicado de este jueves.

Los proyectos de la artista están atravesados por un "compromiso contemporáneo fundamental" con lo que se define como la historia en una confrontación constante e innegociable con ella.

Cuatro constelaciones

La exposición se organiza a través de cuatro constelaciones, la primera de las cuales es 'El barro de la revolución', que sitúa al asistente directamente en el contexto filipino con "formas de vida y saberes ancestrales que movilizan luchas de emancipación y transformación social".

La segunda, 'The Path of Totality', aborda las "lógicas coloniales subyacentes en las expediciones científicas de occidente" y se presenta como matricial de cuestionamientos y metodologías que la artista desarrolla.

'Dulcinea' se concentra en dos historias de "militancia, lucha y compromiso político" en el contexto franquista y de la Transición en España.

Trabajo inédito

'Se jeter au fond du lac pour conserver sa vie', que cierra la exposición y constituye un "campo investigador futuro" para Polo, incluye los trabajos 'The Unobserved Platform of Observation' (2024) y 'Wrinkled Minds' (2025).

Este último es un proyecto inédito, realizado en motivo de la muestra en La Virreina y de la beca Fulbright en el Centro de Culturas Indígenas Globales y Justicia Medioambiental de la Universidad de Siracusa (Italia), producido en el marco de la convocatoria de la Fundación La Caixa Apoyo a la Creación-Producción 2024.

Las constelaciones constituyen un entramado "complejo y delicado" en que se hacen palpables las relaciones entre contextos históricos específicos y marcos estructurales transversales de organización sociopolítica e ideológica.