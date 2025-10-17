Del Palau al Fòrum: el Centre de Convencions Internacional acoge 'Star Wars: Una nueva esperanza' con música en directo

El Palau de la Música Catalana y la Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) presentan tres conciertos de gran formato en el Auditori Fòrum CCIB de Barcelona. Del 19 al 23 de diciembre el Centre de Convencions Internacional acogerá la proyección de las películas 'How to train your dragon, in concert' ('Cómo adiestrar a un dragón, en concierto') y 'Star Wars: A new hope, in concert' ('Star Wars: Una nueva esperanza, en concierto'). Ambas se ofrecen en versión original con subtítulos en catalán y castellano junto a una banda sonora interpretada en directo por la OSV, dirigida por el norteamericano Scott Terrell.

La formación catalana hasta ahora había triunfado en el Palau con sus conciertos de bandas sonoras pero ahora va más allá. Aliada con la Fundació Orfeó-Palau busca ofrecer una experiencia total. Sus responsables quieren "acercar la música clásica a nuevos públicos y potenciar la vivencia de la música en directo como experiencia colectiva y accesible para todas las edades y gustos" y destacan la calidad de imagen y sonido del espacio.

Nuevo ciclo

También se ofrecerá 'Tubular Bells' de Mike Lamborn, un tributo a Mike Oldfield, concierto que inaugurará el ciclo 'Grans Simfònics' el día 19 con la cantante escocesa Maggie Reilly y Nikki Lamborn, destacada especialista en rock y blues, y el grupo Opus One. Juntos repasarán éxitos como 'Moonlight shadow', 'To France', 'Family man', 'Foreign affair' y 'Earth moving'.

El día 20 y 21 de diciembre habrá pases de 'Cómo adiestrar a un dragón' con banda sonora de John Powell. Y los días 22 y 23 los fans de 'La guerra de las galaxias' podrán ver el filme en que dio inicio a la popular saga en una gran pantalla. Estrenado en 1977, en el filme muestra al joven Luke Skywalker en el inicio de un viaje que cambiará la galaxia. Diecinueve años después de la formación del Imperio, se ve inmerso en la lucha de la Alianza Rebelde cuando conoce a Obi-Wan Kenobi, quien empezará a formar a Luke como Jedi. En su primera misión deberá rescatar a la princesa Leia de las garras de Darth Vader.