La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero de nuevo, vuelve a los escenarios: concierto en el Sant Jordi en 2026

La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero de nuevo liderando la banda, volverá a los escenarios en 2026. El grupo donostiarra celebrará su 30 aniversario con una gira llamada 'Tantas cosas que contar' y con un espectáculo incluirá sus grandes éxitos ('La Playa', 'Rosas', '20 de enero'...). Por ahora, La Oreja de Van Gogh ha anunciado conciertos en 15 ciudades españolas durante el año que viene, con inicio en Bilbao (9 de mayo) y una única doble cita, en Madrid el 28 y 29 de mayo. En Barcelona será el 6 de noviembre en el Palau Sant Jordi, penúltima fecha antes del cierre, previsto para el 20 de noviembre en Pamplona.

Las entradas para el concierto en la capital catalana se pondrán a la venta el próximo lunes 20 de octubre a las 12 horas en la página web de la promotora The Project (theproject.es). Según han informado en un comunicado, los precios oscilarán entre los 45 euros y los 72 (más gastos de distribución) y también habrá "paquetes vip, entre los 110 euros y los 290".