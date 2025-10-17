El MACBA celebrará su 30 aniversario diseminando su colección por Catalunya

El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) cumple 30 años y lo celebra con un programa ambicioso con propuestas que combina memoria, historia y compromiso social. La directora del museo, Elvira Dyangani, ha explicado que llevan años trabajando para hacer posible un espacio donde se promueva el arte y sea un espacio “radicalmente público”: “Hemos trabajado con una responsabilidad muy importante de promover el arte catalán, pero también el internacional”. “Tenemos la necesidad de generar nuevos relatos para dar cabida a otras maneras de entender el mundo”, añade Dyangani.

La programación del 30 aniversario se divide en tres partes: la expansión de la Colección MACBA, las exposiciones temporales y un programa público. Uno de los momentos “clave” de la programación para la nueva temporada será la exposición ‘Projectar un planeta negre. L’art i la cultura de Panàfrica’, un proyecto que recuerda el papel las manifestaciones culturales del panafricanismo desde los años 20 del siglo pasado hasta la actualidad, y explorará el impacto del panafricanismo en Cataluña y España.

Uno de los proyectos de expansión de la colección del MACBA es diseminarla por el territorio catalán. Claudia Segura, jefa de Colección, explica que quieren presentar obras que hablen de nuevas formas de ser y actuar en el mundo, algo que se expone en la muestra ‘Com una dansa d’estornells. Col·lecció MACBA: trenta anys i infinites formes de ser’: “No es una exposición conmemorativa de estos años, sino que tiene identidad propia. Rehúye de la presentación cronológica y, cogiendo el baile que hacen los estorninos que al volar hacen formas, las obras de la colección se agrupan en diferentes colecciones haciendo mapas”. Reforzando la idea de repartir la colección por el territorio, se impulsa el proyecto ‘Un museu fora del museu’, una propuesta creada con la Generalitat i el Sistema Públic d’Equipaments d’Arts Visuals de Catalunya (SPEAV). En el proyecto se presentarán obras videográficas del MACBA y el archivo donde el arte no es habitual, como panaderías, vestuarios de campos de fútbol, o el despacho de un alcalde.

Asimismo, se presentará la exposición ‘I, DE SOBTE, L’ATZAR. Incerteses, destins i casualitats en la Col·lecció MACBA’, un proyecto en colaboración con la Diputación de Barcelona. Segura afirma que es una muestra que “les emociona mucho”, y será una exposición itinerante en diferentes municipios que parte de la idea “tan compleja, pero fascinante, del azar y la incerteza”.

Sabel Gavaldon, jefe de Programas Públicos, explica que otro de los proyectos clave de este programa es ‘Murmuris’, un ciclo de 12 performances con temporalidades, escalas y espacios de presentación muy diversos. Esto no se plantea como un homenaje al museo, sino a la escena artística de la ciudad que hizo posible el MACBA, y se explorará el poder de los rumores y del boca a boca, que articula las comunidades y sirve para compartir experiencias.

Finalmente, Elvira Dyangani ha explicado que aun no pueden desvelar todos los proyectos que tienen planeado llevar a cabo, pero que estos “harán ver el MACBA desde otra perspectiva”. Además, ha recordado que el museo está comprometido con la paz y los derechos humanos, y ha afirmado el posicionamiento del museo ante el genocidio del pueblo palestino.