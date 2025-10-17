Benidorm Fest 2026 tendrá más presencia catalana

RTVE ha confirmado los nombres de los 18 participantes del Benidorm Fest 2026, que se celebrará los días 10, 12 y 14 de febrero.

España, que participa en Eurovisión de manera ininterrumpida desde su debut en 1961, ha confirmado que cancelará su implicación el próximo año si Israel no es expulsado del festival. Y es que, a pesar de las más de 68.000 muertes a sus espaldas, la Unión Europea de Radiodifusión sigue defendiendo Eurovisión como un festival apolítico, por lo que la participación de Israel sigue siendo una opción muy posible.

Premio en metálico

Aunque el futuro ganador del Benidorm Fest no participe finalmente en el certamen, el concurso se seguirá celebrando por quinto año consecutivo.

De hecho, la cadena presentó el pasado jueves a los 18 participantes de la nueva edición, y este año sorprende la representación catalana, con cuatro candidatos.

Aunque no escucharemos las canciones hasta mediados de diciembre, RTVE celebra su nuevo cartel, resultado de una selección entre las 870 propuestas recibidas. Es más, será la primera edición con un premio en metálico de 150.000 euros para el ganador.

Los participantes catalanes

Greg Taro, hermano del cantante Álvaro Soler, se ha posicionado como una de las voces más prometedoras del panorama europeo. Trabaja con una melodía que combina electrónica, pop y una producción moderna de alcance internacional.

De hecho, ha colaborado con el dj y productor Martin Garrix, y en 2024 fue uno de los compositores de la canción ‘Always on the Run’, que representó a Alemania en el Festival de Eurovisión y quedó en la decimosegunda posición.

La barcelonesa KU Minerva es otra de las participantes de la quinta edición del Benidorm Fest. La artista combina los estilos dance y eurodance y en 1995 saltó a la fama gracias a sus temas ‘Llorando por ti’ y ‘No seas malo’, incluidos en su primer disco ‘Promesas’.

Gracias a este gran éxito, se consolidó como la reina del dance en español. Con más de tras décadas de trayectoria, KU Minerva ha sabido reinventarse y ha colaborado con productores de referencia.

La barcelonesa Luna Ki, que se quedó fuera del concurso por la prohibición de usar autotune en Eurovisión, regresa a esta nueva edición con un cambio de aires.

La artista catalana asegura que ha encontrado nuevos sonidos con los que se siente cómoda sin la necesidad de usar corrección de sonido. Su música y su discurso se caracterizan por una fuerte carga emocional y un compromiso con temas como la salud mental y los derechos del colectivo LGTBIQ+, muy presentes en sus letras.

Mikel Herzog Jr. es uno de los 18 participantes que estarán en la quinta edición del Benidorm Fest 2026. Y es que su pasión por la música viene de familia: es hijo de Mikel Herzog, conocido por su mítica canción 'El tractor amarillo'.

Además de cantante es actor y bailarín, y ha participado en programas como ‘Tu Cara Me Suena’ -imitando al vocalista Damiano, de la banda italiana de rock Maneskin- y en musicales como ‘Asesinato para dos’.