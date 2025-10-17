En 3 semanas se estrena la nueva entrega de una saga que tiene ya 38 años de historia

Dentro de tres semanas exactas, el 7 de noviembre, se estrenará en los cines españoles 'Predator: Badlands', una de las películas de ciencia ficción más esperadas del año.

La cinta marca el regreso de una de las franquicias más emblemáticas del género, que cumple 38 años en activo desde el estreno del clásico 'Depredador' (1987), protagonizado por Arnold Schwarzenegger.

Una alianza inesperada

Dirigida por Dan Trachtenberg, 'Predator: Badlands' está protagonizada por Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi. Fanning interpreta a Thia, una sintética -los robots con forma humana de la saga- que une fuerzas con Dek, un joven Yautja, la especie de los temibles cazadores alienígenas, interpretado por Koloamatangi.

Juntos emprenden una misión suicida en busca del adversario definitivo, en una historia que promete equilibrar acción, emoción y reflexión sobre la naturaleza de la caza.

Dan Trachtenberg, el salvador de la saga

El nombre de Dan Trachtenberg se ha convertido en sinónimo de resurrección dentro del universo Predator. El cineasta consiguió revitalizar la franquicia con 'Predator: La presa' (2022), una película ambientada en el siglo XVIII que seguía a Naru (Amber Midthunder), una joven comanche que se enfrentaba sola a un Yautja. Su enfoque más contenido y centrado en el suspense le devolvió a la saga el prestigio perdido tras el tropiezo de 'Predator' (2018), dirigida por Shane Black.

Expansión del universo ‘Predator’

Además de Badlands, Trachtenberg también ha participado en 'Predator: Asesino de asesinos' (2025), una producción animada codirigida junto a Josh Wassung y estrenada directamente en Disney+. El filme adopta un formato antológico y presenta tres relatos independientes:

Una guerrera vikinga que busca venganza tras un ataque Yautja.

que busca venganza tras un ataque Yautja. Un ninja en el Japón feudal que enfrenta la caza más peligrosa de su vida.

que enfrenta la caza más peligrosa de su vida. Un piloto de la Segunda Guerra Mundial que se topa con un depredador en medio de una batalla aérea.

Estas historias confirman la voluntad de ampliar la mitología del universo Predator más allá del presente y del cine de acción tradicional.

Un legado de 38 años

La franquicia 'Depredador' comenzó en 1987 con la película dirigida por John McTiernan, a la que siguieron 'Depredador 2' (1990), 'Predators' (2010) y 'Predator' (2018). También se realizaron dos ‘crossovers’ con la saga 'Alien: Alien vs. Predator' (2004) y 'Alien vs. Predator 2: Requiem' (2007).

Pese a los altibajos, 'Predator' ha logrado mantenerse como una de las sagas de ciencia ficción y acción más influyentes del cine moderno, y Badlands busca continuar ese legado con una mirada fresca y contemporánea.

Estreno y detalles técnicos