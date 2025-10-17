El desfile de moda de segunda mano Reborn pone el broche de oro a la última 080 Barcelona Fashion en el recinto modernista de Sant Pau

Este viernes ha concluido la 36ª edición de la semana de la moda catalana, la 080 Barcelona Fashion, la última que acogerá el emblemático recinto modernista de Sant Pau, pues el próximo abril la plataforma de moda organizada por la Generalitat de Catalunya a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) del Departament d’Empresa i Treball se trasladará a un nuevo escenario, "icónico y representativo de la ciudad de Barcelona y de Catalunya", en palabras de Moisés Rodríguez, director de la CCAM. Satisfecho por las cifras alcanzadas este octubre, en el que la cita ha crecido en proyección internacional gracias a la asistencia de más de 11.000 visitantes, Rodríguez ve con buenos ojos que el crecimiento sea "sostenible y orgánico". "Si fuera desproporcionado ya no sería la 080", considera.

A partir de abril, cuando se estrenará la nueva ubicación -se espera que se anuncie el próximo mes-, también se dará un paso adelante en la alianza con el Ayuntamiento de Barcelona, que por primera vez se sumará plenamente al proyecto (más allá de la tímida programación, en esta edición, con la presentación de los ganadores del programa de acompañamiento a talentos emergentes Barcelona Fashion Forward y la aportación de 150.000 euros al presupuesto global).

Mayor participación

Pese a la suma, Rodríguez no prevé que el formato varíe mucho, "no ampliaremos los días ni el número de días, quizá el número de actividades participativas como los talleres y presentaciones, que han sido un éxito de esta edición", observa el director. "Un total de 3.000 personas han disfrutado de estas actividades abiertas a toda la ciudadanía en la zona de Open Area", ha cuantificado Rodríguez, orgulloso también del crecimiento de esta semana de la moda en cuanto a profesionales acreditados, 978, entre periodistas y creadores de contenido, unos 300 más que en la anterior convocatoria.

Durante las cuatro jornadas intensas, el evento ha contado con la presencia de medios internacionales procedentes de países como Italia, Francia, Reino Unido, Canadá y EEUU.

Los talleres y las charlas de 080Spot_SpainGallery han reunido a más de 300 asistentes, entre estudiantes, profesionales y amantes de la moda, convirtiéndose en punto de encuentro abierto e inspirador para la comunidad creativa. También el espacio 080_BeyondCrafts ha debutado con éxito en su primera edición dedicada a la sombrerería, con una gran afluencia de visitantes interesados en el trabajo artesanal y el valor del oficio en la moda contemporánea.

La cuarta jornada y último día de esta edición ha estado marcada por la sostenibilidad, tanto en desfiles como en proyectos. Uno de los más icónicos, y en los que 080 Barcelona Fashion es una cita pionera, ha sido la cuarta edición del desfile con ropa de segunda mano 080 Reborn, a cargo de los estilistas Fermin + Gilles (Fermin Serret y Gilles Saint Martin), maestros no solo en dar una segunda oportunidad a prendas 'vintage', sino en presentarlas de la forma más glamurosa que se pueda imaginar.

Literatura y 'vintage'

Esta vez, el hilo conductor no podía ser más evocador y poético, dos momentos históricos de la literatura: la época romántica victoriana y el lujo de la alta sociedad norteamericana de los años 60; Virginia Woolf y Truman Capote... En medio de la pasarela, se ha instalado un enorme parapente que los directores de arte han traído de una tienda de segunda mano francesa, y sobre cuya tela han pintado algunas citas y nombres de escritores. Y alalrededorel globo literario en movimiento -impulsado por unos ventiladores escondidos en sus faldas- han desfilados 34 modelos con otros tantos 'looks' masculinos y femeninos, "bastante teatrales que conseguimos gracias a la superposición de prendas y el 'upcycling'", ha explicado Serret.

Ha encabezado el desfile Yadam, el cantante de origen venezolano afincado en París, y lo ha cerrado, el actor Carles Francino, aplaudidos a rabiar.

Este viernes, también, por primera vez, el FAD ha presentado el proyecto 'MODA-FAD Sustainable Challenge' en el marco de 080 Barcelona Fashion, una iniciativa que invita a sopesar el futuro de la moda desde la sostenibilidad. Bajo el título 'Collective Mending', 30 estudiantes de moda de nueve países europeos participarán del 12 al 15 de noviembre en un maratón creativo en el DHub, que se centrará en el diseño a través de la reparación dinámica y colaborativa. El proyecto culminará en un desfile abierto al público, en el que se mostrarán las prendas creadas durante el reto.

Tres diseños de Custo Barcelona de la colección 'Instaglam'. / 080 BARCELONA FASHION

Corbatas reimaginadas

La sostenibilidad de la moda circular ha seguido empoderándose luego con la presentación de Juan VG, una firma que se construye con prendas de segunda mano o pasadas de moda para reinventarlas en ropa atrevida, divertida y totalmente ponible a diario. Realmente divertidas sus prendas a partir de corbatas, tantos vestidos como 'tops', o la versión de la minifalda de lentejuelas, aquí cosida con botones de descartes.

También han presentado este viernes sus propuestas el diseñador coreano de Acceptance Letter, maestro en la transformación de prendas básicas; Eiko Ai, la firma de la barcelonesa Gloria Lladó, con su propuesta introspectiva 'Ecos de la luz'; Custo Barcelona, en la que el mítico diseñador celebra la autoexpresión de hombres y mujeres con una colección de 70 'looks' con los brillos y los tejidos de última generación como protagonistas. En su particular 'Instaglam' han destacado los vestidos confeccionados con guipur, puntas y patchwork.

Han rematado la jornada David Salvador y Javier Zunzunegui, los Habey Club, gritando un 'B A S T A' en forma de colección en la que han deconstruido siluetas clásicas, y el dúo Acromatyx, los nuevos dioses del negro y su oda '8' a la sastrería de vanguardia.