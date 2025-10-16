William Fichtner, secundario de leyenda: "Nunca acabo un trabajo pensando en lo bien que lo he hecho"

William Fichtner es un perfecto exponente, también uno especialmente brillante, de lo que en el mundo anglosajón se conoce como 'that guy' y que aquí podríamos llamar 'aquel tío que salía en esa peli'. Es decir, actores secundarios a los que quizá nunca acabemos de poner nombre, pero que nos alegramos de ver cuando salen en pantalla, e incluso pueden llegar a ser lo más memorable de un reparto con estrellas más conocidas.

A este neoyorquino le hemos visto en infinidad de sitios, tanto películas como series, durante las casi cuatro últimas décadas. Debutó en la pantalla en 1987 con un papel en el culebrón 'As the world turns', igual que Marisa Tomei o Meg Ryan. Para su verdadero asalto al cine hubo que esperar hasta 1995, cuando en un mismo año apareció en películas de, ahí es nada, Steven Soderbergh ('The underneath'), Kathryn Bigelow ('Días extraños') y Michael Mann ('Heat'). "Con Soderbergh hice mi primer auténtico papel de cine", recuerda Fichtner en entrevista con EL PERIÓDICO. "Con Bigelow me tocó algo pequeño, pero fue interesarte colarse en su mundo, un mundo tan guay. Y en cuanto a Mann… Todo el mundo quería estar en una película que iba a poner frente a frente a De Niro y Pacino, aunque fuera en un pequeño papel".

Pequeño papel capital en su carrera: Christopher Nolan quedó impactado por el atraco perpetrado en 'Heat' y fichó a Fichtner como, en una relativa inversión de roles, el gerente del banco de la mafia atracado al principio de 'El Caballero Oscuro'. Por entonces, nuestro entrevistado se había establecido por completo en Hollywood, aunque nos asegure estar esperando todavía su gran momento. "Creo que el día más feliz de mi vida profesional fue cuando Robert Zemeckis me fichó para 'Contact'. Hacía de científico ciego, algo muy distinto a los papeles que solían darme, que eran de policía o tipo duro o algo por el estilo", como, ciertamente, en 'Armageddon', 'Viviendo sin límites' o 'Black Hawk derribado'.

En el universo de Anne Rice

Fichtner ha dejado también huella en televisión. Su personaje en 'Prison break', el obsesivo agente especial del FBI Alexander Mahone, es uno de los más queridos de la serie, a pesar de (o quizá precisamente a causa de) sus flaquezas. Con su participación en 'Mom' reveló un talento cómico no demasiado explotado. Y ahora quiere marcarse un villano de los que hacen época en 'Talamasca: La orden secreta' (AMC+, desde el lunes, día 27 de octubre), tercera serie del llamado Universo Inmortal de Anne Rice, autora de 'Entrevista con el vampiro', cuya adaptación a serie inauguró la franquicia. "No conocía en profundidad la obra de Rice", admite. "Había visto la película con Tom Cruise. Y también la serie basada en esa historia, por decisión de mi mujer, que es quien controla la tele en casa [risas]. Pero eso no me acabó de preparar para 'Talamasca'. Es una historia que sucede ahora mismo, con mucho espionaje mezclado con elementos sobrenaturales".

En esta creación de John Lee Hancock (entre otras cosas, guionista de 'Un mundo perfecto'), el joven Guy (Nicholas Denton) abandona su futuro como abogado para unirse como agente encubierto a la organización secreta titular, dedicada a rastrear y contener a brujas, vampiros, fantasmas y demonios alrededor del mundo. El propio Guy había estado siendo vigilado por Talamasca desde que era un niño, al parecer por el potencial de sus poderes telepáticos. Fichtner encarna a Jasper, misterioso estadounidense que ha tomado el control de la Casa Madre londinense de la sociedad clandestina. "Creía que iba a hacer de vampiro intelectual, pero hago de americano proletario al que no le importa nada una mierda. Salvo las cosas que persigue".

Otra leyenda cuyo nombre debería saberse más gente, Elizabeth McGovern (Cora de 'Downton Abbey' mucho después de trabajar a las órdenes de Robert Redford, Sergio Leone o Miloš Forman), encarna a la mentora de Guy, colega y oponente de Jasper. "Elizabeth es todo lo que Helen debía ser: fuerte y a la vez vulnerable, con una tristeza que la acompaña allá donde va. Espero que en futuras temporadas, como espero que las haya, tenga ocasión de compartir más escenas con ella". ¿Y le queda a Fichtner algún nombre importante con que colaborar? "Oh, claro, me quedan tantos… Es imposible citar solo uno. O, bueno, sí: sería un lujo poder compartir película con Daniel Day-Lewis, que me parece el mejor actor sobre la faz de la Tierra".

Preguntamos a Fichtner si tiene una forma favorita de definir su estilo, sus cualidades interpretativas. Le proponemos una de dos palabras: intensidad contenida. "No lo sé… No sé ponerle un nombre. No hice obras de pequeño. Estudié para ser policía. Cuando decidí no serlo y empecé a ir a clases de interpretación, sufrí mucho por desconocer la jerga del actor, que todo el mundo conocía a la perfección. Yo solo quería ser otras cosas, jugar a ser otras cosas. Todavía hoy me sigue moviendo esa misma búsqueda. A veces creo que casi he cumplido la misión, otras veces no. Nunca acabo un trabajo pensando en lo bien que lo he hecho".