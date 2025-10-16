Suede, Sidonie, Jay-Jay Johanson y Maika Makovski, protagonistas del Cruïlla Hivern 2026

El festival Cruïlla Hivern 2026, que se celebrará en distintas salas de Barcelona del 18 de enero al 25 de marzo, contará en su programación con nombres como Suede, Sidonie, Julieta, Jay-Jay Johanson, Maika Makovski, Quimi Portet o Goran Bregović. Seis meses después de haber cantado en el Parc del Fòrum, Quimi Portet regresará al Cruïlla para inaugurar el nuevo ciclo Cruïlla Hivern 2026 el 18 de enero en la Sala Apolo.

A finales de mes, Isaac Delgado y su inconfundible voz llevarán al mismo escenario la música popular bailable cubana el jueves 29 de enero.

El cierre de enero correrá a cargo de una de las voces más creativas e influyentes de la electrónica en España, Ale Acosta, cuando el productor y músico de Lanzarote presente su nuevo proyecto individual el día 30 en Razzmatazz. Tras el éxito de su gira 'Tu juru la Ju Tour' (2024), Julieta regresará a los escenarios con 'Els 23 Tour', un viaje autobiográfico lleno de contrastes que llegará al Sant Jordi Club el próximo 13 de febrero.

Otro de los artistas que se pudieron ver el pasado verano en el Festival Cruïlla y que regresa este invierno a Barcelona es Goran Bregović, quien aterrizará el 26 de febrero en el Hivernacle del Poble Espanyol con su nuevo trabajo 'The Belly Button of the World'. Ese mismo día, Charlie Cunningham llega a La Paloma de Barcelona con una gira de significado profundamente personal y una propuesta con ecos de folk, minimalismo y texturas ambientales.

Al día siguiente, el 27 de febrero, Cruïlla Hivern contará con la visita de Sidonie, quienes regresan al ciclo con 'Catalan Grafiti', su primer álbum en catalán.

Celebrando el vigésimo aniversario de su debut, Maika Makovski vuelve el 4 de marzo al Palau de la Música Catalana con su nuevo trabajo 'Bunker Rococo'.

Por su parte, el sueco Jay-Jay Johanson cantará en La Paloma el 18 de marzo los temas de 'FETISH', su decimocuarto álbum.

Una semana más tarde, el 25 de marzo, y para cerrar Cruïlla Hivern, la banda británica Suede actuará en Razzmatazz en un concierto que colgó el cartel de entradas agotadas poco después de anunciarse para presentar su nuevo y aclamado disco 'Antidepressants'.