Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arte

La Policía investiga la desaparición de un Picasso en un traslado de Madrid a Granada

Dos bodegones de Picasso en una exposición en Barcelona en 2008. EFE/XAVIER BERTRAL

Dos bodegones de Picasso en una exposición en Barcelona en 2008. EFE/XAVIER BERTRAL / XAVIER BERTRAL / EFE

Europa Press

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras la denuncia por la desaparición de un cuadro de Pablo Ruiz Picasso que tenía que ser trasladado junto con otras 56 obras desde Madrid a Granada para la exposición 'Bodegón | La eternidad de lo inerte' del Centro Cultural CajaGranada.

Fuentes cercanas al caso han indicado a Europa Press que las 57 obras estuvieron almacenadas en las dependencias pertinentes en el marco del protocolo que se sigue para un traslado de estas características en Madrid, incluidos esta obra de Picasso, 'Naturaleza muerta con guitarra', según ha adelantado este jueves el diario Ideal.

El 25 de septiembre estaban almacenadas en las citadas dependencias y la salida para la exposición se producía ya a principios de octubre, haciendo noche en Deifontes, en la provincia de Granada, y comprobándose, el pasado día 6, tras su llegada a la capital granadina, que la citada obra no estaba, según han indicado estas mismas fuentes, que han incidido que se desconoce dónde pudo producirse el extravío.

El Centro Cultural CajaGranada abría el pasado jueves la exposición 'Bodegón | La eternidad de lo inerte', una muestra que invita a redescubrir uno de los géneros más antiguos y simbólicos de la historia del arte a través de más de medio centenar de piezas, según la información que facilitaba la entidad en nota de prensa entonces.

En concreto la exposición reúne 58 obras que reflejan dos de las etapas más icónicas de este género; el siglo XVII y el siglo XX, trazando un recorrido que va desde las composiciones moralizantes del Barroco flamenco hasta las naturalezas muertas cubistas de Juan Gris o María Blanchard, pasando por las visiones metafísicas de Magritte o las reinterpretaciones contemporáneas de Antonio López y Fernando Botero. Todas las obras proceden de colecciones privadas y muchas de ellas son inéditas para el público.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una soltera de Barcelona acude a 'First Dates' y se queda sorprendida por los gustos de su cita: 'Me gusta la fiesta, los toros y cazar
  2. Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente
  3. Muere Diane Keaton, musa y actriz fetiche de Woody Allen
  4. Muere de un cáncer de páncreas Jimmy Shaw, actor de 'La que se avecina
  5. David Figueira, el gallego que narrará el partido de España en catalán en La 2Cat: 'La gente más purista del catalán querrá que se hable perfecto y es lógico
  6. El as en la manga de Ibáñez: llega el último Mortadelo, un cómic inédito y 'perdido' desde hace diez años
  7. Guía de La 2Cat: todos los programas, horarios y presentadores
  8. Descubierto en Montserrat el manuscrito inédito de un poema épico sobre los viajes de Colón

Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta: "Al crear la novela desde una vivencia personal tuve que vencer el pudor"

Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta: "Al crear la novela desde una vivencia personal tuve que vencer el pudor"

Tamara Molina, escritora: "Nos educan para ganar, para avanzar sin parar, y si retrocedes parece que fracasas"

Tamara Molina, escritora: "Nos educan para ganar, para avanzar sin parar, y si retrocedes parece que fracasas"

El mensaje de Nuria Roca a Juan del Val tras ganar el Premio Planeta: "Cómo sufrías y cómo aporreabas el teclado…"

El mensaje de Nuria Roca a Juan del Val tras ganar el Premio Planeta: "Cómo sufrías y cómo aporreabas el teclado…"

La familia de Diane Keaton desvela que la actriz murió de neumonía

La familia de Diane Keaton desvela que la actriz murió de neumonía

La Policía investiga la desaparición de un Picasso en un traslado de Madrid a Granada

La Policía investiga la desaparición de un Picasso en un traslado de Madrid a Granada

‘Culpa nuestra’ cierra la saga juvenil más exitosa de Mercedes Ron: "Nada va a superar lo que hemos vivido con 'Culpables', eso pasa una vez en la vida"

‘Culpa nuestra’ cierra la saga juvenil más exitosa de Mercedes Ron: "Nada va a superar lo que hemos vivido con 'Culpables', eso pasa una vez en la vida"

Boris Izaguirre sobre el regreso de Amaia a LODVG: "Espero que Amaia desbloquee a Cayetana y reanuden su amistad"

Boris Izaguirre sobre el regreso de Amaia a LODVG: "Espero que Amaia desbloquee a Cayetana y reanuden su amistad"

El mediático Juan del Val gana el Premio Planeta 2025

El mediático Juan del Val gana el Premio Planeta 2025