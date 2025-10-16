El Museu Tàpies exhibe un film inédito de Germaine Dulac sobre las mentiras de Hitler

Considerada una mujer muy por delante de su tiempo, la cineasta francesa Germaine Dulac vuelve a la actualidad con una obra desconocida hasta ahora. Se trata de Ce qu’il a dit, ce qu’il a fait (1935), un cortometraje de apenas seis minutos en el que desenmascara las falsedades de Adolf Hitler a partir de imágenes de archivo.

La película, hallada recientemente en los GP Archives de Francia, se proyecta desde este jueves en el Museu Tàpies dentro de la exposición Germaine Dulac. Je n’ai plus rien, una muestra que invita a redescubrir a esta pionera del cine experimental y feminista.

Un hallazgo histórico con ecos del presente

La directora del Museu Tàpies, Imma Prieto, cocomisaria de la exposición junto a la crítica de cine Imma Merino, explica que el proyecto nació hace más de dos años. “Al tirar de distintos hilos, encontramos esta filmación donde Dulac contrapone las palabras de Hitler con sus actos, subrayando sus contradicciones”, cuenta.

En el filme, el dictador asegura que respetará el Tratado de Versalles, pero poco después Alemania ocupa Renania, se anexiona Austria y los Sudetes.

Prieto advierte que aún no se sabe si la película está completa, pero lo que se muestra “remite poderosamente a la actualidad”.

“Lo siento, pero viendo el filme pensé en Netanyahu y sus discursos en la ONU. Lo que dice, lo que hace, y luego vemos las imágenes de Gaza… Es lo mismo. Hitler decía que no invadiría Europa, y terminó ocupándola”, reflexiona.

Para la comisaria, la obra es punzante y vigente, una alerta sobre la ciclicidad de la historia en tiempos de auge de la ultraderecha y los nacionalismos.

El cine como herramienta de conciencia

Dulac concebía el cine como una herramienta pedagógica, de transformación social y de reflexión histórica. En los años 30 ya se preguntaba por el futuro de Europa, y su obra anticipaba debates que hoy siguen abiertos.

Su mirada feminista y su interés por el deseo femenino rompieron con el papel pasivo que el cine solía asignar a las mujeres, situándolas como sujetos deseantes y no como simples objetos.

La primera gran retrospectiva europea dedicada a Dulac

El Museu Tàpies presenta, hasta el 22 de febrero de 2026, la primera muestra monográfica en Europa dedicada a la directora.

Pionera del impresionismo cinematográfico y del cine surrealista, Dulac ya había rodado en 1928 La Coquille et le clergyman, considerada el primer filme surrealista de la historia, anterior incluso a Un chien andalou (1929) de Buñuel.

El guion fue obra de Antonin Artaud, quien durante años se atribuyó erróneamente la dirección.

Entre 1915 y 1935, Dulac realizó más de treinta películas y documentales, además de numerosos textos teóricos en los que defendía el cine como “un arte capaz de captar la vida y el movimiento”.

La exposición permite acceder por primera vez a material inédito, incluyendo manuscritos, guiones y fragmentos restaurados, en una reivindicación que, en palabras de sus comisarias, tiene una inevitable vertiente feminista y queer.

Ecos en la Filmoteca y un libro imprescindible

La Filmoteca de Catalunya se suma al homenaje con un ciclo dedicado a la obra de Dulac que se extenderá hasta 2026.

Además, el Museu Tàpies y la editorial Wunderkammer publican el volumen Germaine Dulac. ¿Qué es el cine?, que reúne por primera vez en castellano sus textos y conferencias, una oportunidad única para acercarse al pensamiento de una creadora esencial, rebelde y visionaria.