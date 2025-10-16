El Muro de Berlín llega a Barcelona para recordar una ciudad dividida

Esta semana han llegado a Barcelona seis bloques originales del Muro de Berlín, que serán expuestos en Espai Inmersa en la exposición ‘El Muro de Berlín. Un mundo dividido’, en la cual también se podrá ver una colección de más de 200 objetos originales de la época.

Cada bloque mide 3,6 metros de altura y pesa entre 2,5 y 3 toneladas. Han sido trasladados por carretera desde París, la última ciudad donde se ha hecho la exposición. La muestra está dividida en cuatro zonas: una donde se explica el contexto de cómo se originó la Guerra Fría, otra centrada en la ciudad de Berlín, otra sobre historias humanas de personas que vivieron en aquel momento, y una última sobre cómo cambió el pensamiento de la población hasta el momento de la caída del Muro.

Bloques del muro de Berlín durante la presentación de la exposición 'El muro de Berlín. Un mundo dividido', a 16 de octubre de 2025, en Barcelona, Cataluña, (España). / David Zorrakino / Europa Press

Paula Vitores, directora de comunicación y márquetin de Proactiv Entertainment, empresa propietaria de Espai Inmersa, explica que la exposición llega en el momento adecuado dado el contexto histórico actual: “Uno de los principales objetivos de la exposición es que la memoria histórica no se pierda, porque creo que siempre que tendemos a olvidar algo, se repite”. “Es muy importante que esto sea de dominio público y que la gente pueda venir a conocer la historia de primera mano para que algo así no vuelva a ocurrir”, añade.

La exposición propone un recorrido a través de los bloques del Muro y de una colección de piezas originales de todo tipo con la intención de explicar el enfrentamiento político, social e ideológico que se vivió en el contexto de la Guerra Fría. En Espai Inmersa se podrán ver objetos de gran valor histórico, como cartas que se enviaban las familias divididas a cada lado del Muro, peluches de niños que, con las prisas de huir al oeste, se quedaron atrás, e incluso chapitas de niños pequeños que se usaban para identificarlos en caso de un desastre nuclear.

Caída del Muro de Berlín en 1989. / EPC

Los bloques han sido trasladados desde París y han tardado más de dos días en llegar a la exposición. Vitores comenta que el transporte de estas piezas es muy complejo y hay que tener mucha precaución: “Los bloques tienen que estar cuidados en unas condiciones muy concretas y la preservación y la conservación son muy específicas y cuidadosas”. Para hacer posible la exposición se han llevado a cabo muchos informes y procedimientos de seguridad porque los bloques se tienen que adaptar al espacio donde se instalarán.

En los bloques expuestos se podrá ver cuál daba cara al Berlín Este y cual al Berlín Oeste porque cada lado es muy diferente. “Una parte está toda grafiteada y marcada como símbolo de la queja que supuso por la opresión tan grande a la que estaban sometidos, y la otra está intacta. La que tiene los grafitis es la parte que era libre, y la parte sin grafitis es la parte donde las personas estaban reprimidas y no podían salir de la zona en la que se marcaba el sistema fronterizo del Muro”, explica la directora de comunicación y márquetin.

La exposición ha sido producida por Musealia en colaboración con la Fundación Muro de Berlín y presentada en Barcelona junto con Proactiv Entertainment, y se podrá visitar a partir del 7 de noviembre en el Espai Inmersa de Barcelona.