El mensaje de Nuria Roca a Juan del Val tras ganar el Premio Planeta: "Cómo sufrías y cómo aporreabas el teclado…"

Si ayer, al recoger el Premio Planeta, el popular colaborador de El Homriguero Juan del Val se deshacía en cariñosos elogios a la que es su pareja desde hace casi tres décadas, Nuria Roca, esta mañana ha sido la periodista la que le ha felicitado muy cariñosamente en una publicación de Instagram en la que ha subido un vídeo y 19 fotos: en total 20 momentos que capturan la pasión literaria de Juan del Val: en las fotos se le ve escribiendo con su portátil en diferentes rincones y circunstancias: en casa, en restaurantes, sentado en una mesa al lado de la piscina, en un vuelo de avión y en la sala de embarque, incluso en vacaciones, como en la fotografía en la que se le teclear en Nueva York, con el Empire State de fondo.

"La vida, nunca se sabe...", empieza el mensaje de Roca, copiando las palabras que un emocionado Del Val pronunció anoche en Barcelona tras recoger el premio mejor dotado de la literatura española. "tú no eres consciente pero mientras ibas construyendo a VERA, y no me preguntes por qué porque yo tampoco lo sé, yo te iba haciendo fotos, siempre de vacaciones, porque hasta de vacaciones te has entregado en cuerpo y alma a Vera… …mientras creabas su universo observaba cómo te emocionabas, cómo dudabas, cómo disfrutabas, cómo sufrías y cómo aporreabas el teclado……cómo Antonio se convertía en un cómplice arrebatador, cómo Diego me hacía sufrir más de la cuenta, cómo quería ser amiga de Gabi, cómo el marqués lo contaminaba todo, cómo Alba se postulaba para tener su propia novela, cómo yo misma acompañaba del brazo a la madre de Antonio a la Feria, cómo esas dos madres sabían lo que se decían sin mediar palabra, cómo Vera ya no tenía miedo a equivocarse……cómo el amor transcurría en todas direcciones, en cada personaje y en cada relación, cómo eres capaz de crear un universo único… tienes tanta personalidad escribiendo que cada frase trasciende a lo que cuentas Juan… GRACIAS!".

El mensaje refleja la complicidad de la pareja y cómo Roca ha sido una de las lectoras más cercanas al escritor y ha ido conociendo la historia y a los personajes mientras Del Val les iba dando forma, durante el proceso de escritura. El post incluye una imagen familiar de los hijos que la pareja tiene en común, pero casi todas las fotos están dedicadas a un Juan del Val absorto en la pantalla de su portátil, concentrado en la escritura, tanto que ni siquiera es consciente de que está siendo retratado por su pareja. "Ufff… ENHORABUENA!", es la despedida de un mensaje que no ha tardado en recibir miles de likes de amigos cercanos a la pareja como Maribel Verdú, Lydia Bosch o Manuel Martos.