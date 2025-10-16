Estreno de cine
Jafar Panahi ajusta las cuentas al régimen dictatorial iraní en 'Un simple accidente'
‘Un simple accidente’ (2025)
Dirección: Jafar Panahi
Intérpretes: Ebrahim Azizi, Madjid Panahi, Vahid Mobasseri
Estreno: 17/10/2025
Puntuación: * * *
Hay una cierta tradición cinematográfica de películas que comienzan con un accidente en la carretera y, a partir de este hecho, desarrollan tramas en las que los personajes implicados en el accidente en cuestión se enfrentan a situaciones inesperadas. Dos casos ejemplares son ‘Muerte de un ciclista’, de Juan Antonio Bardem, y ‘La mujer sin cabeza’, de Lucrecia Martel. El último filme de Jafar Panahi, galardonado con la Palma de Oro en Cannes, empieza igual: un matrimonio y su hija circulan de noche en coche por una carretera solitaria y atropellan a un perro. Lo que sigue convierte ese simple accidente en el detonante de situaciones siempre tensas, aunque a veces algo ridículas, que atañen a gente que sufrió la represión de la dictadura iraní.
Panahi empieza como le gusta: gente en coches y en plano secuencia. Pero el tono, la manera de filmar y la propia historia varían hacia una propuesta quizá más atenta al gusto del público occidental, el que ha encumbrado a Panahi como uno de los grandes cineastas de nuestro tiempo. La tesis parece bastante clara: no reproducir la misma violencia ejercida por la represión. El camino es tortuoso y complejo, alumbrado por ese humanismo nada complaciente que convierte la película en una oda a la entereza y la coherencia ante la barbarie.
