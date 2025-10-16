El misterio del Picasso que desapareció durante su traslado de Madrid a Granada: "En las grabaciones no hay incidencias"

Un Picasso ha desparecido. Lo ha hecho en el camino de Madrid a Granada, donde formaría parte de la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte' organizada por el Centro Cultural CajaGranada. Se trata del cuadro 'Naturaleza muerta con guitarra', valorado en 60.000 euros y perteneciente a un particular. Lleva en paradero desconocido desde el 6 de octubre, cuando se denunció su extravío. Salió de Madrid junto a otras 56 obras y que, durante su desembalaje, a las 8:30, ya no estaba. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Por ahora, tal y como ha podido saber El Periódico de España, desconocen qué ha sucedido: "No sabemos el momento en el que se produjeron los hechos. Lo único que hemos confirmado es que nunca llegó a su destino".

La ruta estaba clara: el viernes 3 de octubre, la empresa de transportes se personó en el Centro Cultural para entregar las piezas que procedían de la capital. La llegada tuvo lugar a las 10 horas, cuando el furgón accedió a las instalaciones. El responsable de exposiciones recibió a sus empleados y les indicó los pasos a seguir. "En un sólo movimiento y de forma continuada todas las obras se fueron trasladando desde el furgón hasta el montacargas. Una vez allí, la entrega se hizo en zona videovigilada", relatan desde CajaGranada.

Con todas las obras ya en la sala, ambos equipos revisaron el material entregado. Ahora bien, al no estar todos los embalajes debidamente numerados, no fue posible hacer un chequeo exhaustivo sin desembalar. Acto seguido, se procedió a comprobar las procedencias que se podían contrastar por los diferentes tipos de embalajes que se emplearon en cada una de ellas. Así, se firmó la carta de porte. Una vez finalizada la operación, los transportistas se marcharon a las 11:30 horas: "El 6 de octubre, a partir de las 8:30, se iniciaron el desembalaje de todas las piezas, que permanecieron desde el viernes 3 videovigiladas en todo momento. Se ha comprobado en las grabaciones que no existe ninguna incidencia durante el fin de semana. Acabada esta tarea, realizada por el propio personal de CajaGranada Fundación, se fueron distribuyendo por los distintos ámbitos de la sala y, a media mañana, con todo desembalado, la comisaria de la exposición detectó que faltaba una obra".

De inmediato, interpusieron la oportuna denuncia ante la Policía Nacional. El cuerpo está investigando cada uno de los pasos que la obra de Pablo Ruiz Picasso dio desde que abandonó la casa de su dueño. Un recorrido de 4 horas y media en coche que, curiosamente, como han destacado, necesitó una parada nocturna a 27 kilómetros de su destino. Los transportistas se destuvieron a hacer noche en Deifontes, turnándose supuestamente para custodiar la colección. El valor de la tasación de la obra para el seguro asciende a 600.000 euros.