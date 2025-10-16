La familia de Diane Keaton desvela que la actriz murió de neumonía

La actriz Diane Keaton falleció el pasado sábado a los 79 años. La noticia de su muerte sorprendió a Hollywood y a los millones de fans de la actriz en todo el mundo, que no tenían noticias recientes sobre el estado de salud de la intérprete. Cinco días después, la familia de Keaton ha aclarado cuáles fueron los motivos de su muerte en una declaración a la revista norteamericana People. La familia de la actriz ganadora del Óscar confirmó que Diane Keaton murió de neumonía el 11 de octubre y expresó su agradecimiento por las numerosas muestras de cariño recibidas.

“La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que ha recibido en los últimos días en nombre de su querida Diane, quien falleció a causa de una neumonía el 11 de octubre”, señala el comunicado, en el que también se han recordado algunas de las pasiones de la actriz, uno de los rostros más emblemáticos del cine desde la década de los 70. "Amaba a sus animales y fue firme en su apoyo a la comunidad sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un hermoso y muy apreciado tributo hacia ella".

La revista explica que los últimos meses de vida de la actriz fueron duros. Su salud “empeoró muy repentinamente, lo que fue desgarrador para todos los que la querían”, ha afirmado una de las fuentes anónimas cercanas a la familia. Su muerte “fue totalmente inesperada”, según People, “especialmente tratándose de alguien con tanta fortaleza y espíritu”. Discreta con su vida privada, Keaton optó por vivir esta dura etapa en la intimidad más absoluta y se recluyó con los suyos, una de las razones por las que la noticia de su muerte provocó tanta consternación en Hollywood y en el mundo del cine. “En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por sus familiares más cercanos, quienes optaron por mantener todo en la más estricta privacidad. Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba ocurriendo”, apunta la fuente citada por la revista.