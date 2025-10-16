Aitana anuncia las fechas del Cuarto Azul World Tour: cómo comprar las entradas de su gira más internacional

Aitana ha anunciado las fechas de su esperada gira internacional Cuarto Azul World Tour, con la que presentará en totalidad las canciones de su cuarto álbum de estudio, 'Cuarto Azul', un trabajo que no ha dejado de cosechar éxitos desde su lanzamiento.

La cantante catalana emprenderá este nuevo viaje musical el 14 de marzo de 2026 en el festival Lollapalooza de Argentina y la fecha prevista para su final es, por ahora, el 6 de noviembre en Ciudad de México.

Más de 20 conciertos confirmados

El tour promete ser el más ambicioso de su carrera hasta la fecha, con una ruta que la llevará por Latinoamérica, España y México, y un total de más de 20 conciertos confirmados.

En España, Aitana actuará en 15 ciudades.

El nuevo álbum de Aitana, 'Cuarto Azul', ha arrasado en plataformas digitales, consolidándose como uno de los lanzamientos más destacados del año.

Entre las canciones que más han conectado con el público destacan '6 de febrero', 'Segundo intento', 'Conexión psíquica', 'Cuando hables con él' y 'Superestrella', temas que reflejan la madurez artística y emocional de la cantante en esta nueva etapa de su carrera.

Fechas confirmadas del Cuarto Azul World Tour

14 de marzo – Lollapalooza (Argentina).

22 de marzo – Estéreo Picnic (Colombia).

9 de mayo – Roquetas de Mar.

15 de mayo – Murcia.

22 de mayo – València.

29 de mayo – Albacete.

5 de junio – Sevilla.

12 o 13 de junio – Mallorca Live.

19 de junio – Fuengirola.

26 de junio – Avilés.

4 de julio – Granca Live Fest.

10 de julio – Zaragoza.

12 de julio – Cádiz.

18 de julio – Úbeda.

22 de julio – A Coruña.

4 de septiembre – Barcelona.

11 de septiembre – Madrid.

18 de septiembre – Bilbao.

21 de octubre – Buenos Aires (Argentina).

28 de octubre – Monterrey (México).

30 de octubre – Guadalajara (México).

31 de octubre – Querétaro (México).

4 de noviembre – Puebla (México).

6 de noviembre – Ciudad de México.

Entradas y preventa

La cantante también ha revelado detalles sobre la venta de entradas. La preventa, exclusiva para clientes de Banco Santander con la Tarjeta Aitana, comenzará el 20 de octubre a las 10:00 horas (horario peninsular).

Dos horas más tarde, a las 12:00, se abrirá para el resto de clientes del banco.

La preventa se extenderá hasta el 22 de octubre, momento en el que se activará la venta general a través de los canales oficiales de la artista.

Tres noches históricas como previa del tour

El anuncio de esta gira llega tras un verano 2025 inolvidable para Aitana. La artista llenó por completo el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona y el Wanda Metropolitano de Madrid durante dos noches consecutivas, reuniendo a más de 150.000 personas en total.

Con un espectacular montaje escénico, coreografías milimetradas y una conexión total con su público, estos conciertos marcaron un antes y un después en su carrera.

Durante el tercer y último concierto en el Metropolitano, Aitana sorprendió al público al revelar que se avecinaba el Cuarto Azul World Tour, el cual también incluirá varias fechas en ciudades españolas, latinoamericanas y europeas, cuyos detalles aún están por confirmarse y se anunciarán en las próximas semanas.

Una gira global para un fenómeno pop internacional

Con esta nueva gira, Aitana consolida su salto definitivo al panorama internacional. Cuarto Azul ha reafirmado su evolución artística y su capacidad para conectar con audiencias de distintos países, y el World Tour promete ser el reflejo más ambicioso de su madurez musical.