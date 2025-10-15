Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ceremonia del Premio Planeta 2025, en 'streaming'

Al final de la tradicional cena (23 horas), que se celebra en el MNAC, se anunciará el ganador del galardón

El Premio Planeta busca ganador entre "las preocupaciones actuales" y la "evasión" fantástica

Premio Planeta 2025: así son las 10 novelas finalistas

Sigue en directo la entrega del Premio Planeta 2025

El 74 Premio Planeta de Novela, dotado con un millón de euros para la obra ganadora y 200.000 euros para la finalista, se falla la noche de este miércoles en una gala literaria en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), en Barcelona. El Premio Planeta 2025 ha recibido en esta edición 1.320 originales, récord de participación en un año en el que se ha habilitado la presentación de manuscritos de forma telemática, de las que se han seleccionado diez finalistas.

Las diez novelas finalistas abordan "un análisis de la realidad y de las preocupaciones actuales", en las que ha tenido cabida las novelas de corte fantástico, explicaron el martes las integrantes del jurado Luz Gabás y Carmen Posadas en la rueda de prensa previa en el Palau de la Música Catalana. El jurado de esta edición, además de por Gabás y Posadas, está compuesto por Pere Gimferrer, Eva Giner, José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán y la directora de Editorial Planeta Belén López.

En esta página se podrá seguir en 'streaming' el anuncio del ganador del Premio Planeta 2025, previsto para las 23 horas.

