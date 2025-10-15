Así es el nuevo túnel secreto que pronto podrás visitar en el Coliseo: fecha, precio y cómo comprar las entradas

El Coliseo de Roma abre al público un nuevo pasadizo oculto durante siglos. Tras más de un año de reconstrucción, el próximo 27 de octubre se inaugurará esta nueva zona bautizada como: ‘El Pasaje de Cómodo’.

El túnel fue construido entre los siglos I y II d.C y los emperadores romanos lo utilizaban para acceder y abandonar el anfiteatro sin ser vistos. Mide 55 metros de longitud y conecta, bajo tierra, la entrada sur del Coliseo con el palco del emperador.

El emperador Cómodo

El pasaje recibe el nombre de Cómodo en honor al emperador Cómodo, hijo de Marco Aurelio y protagonista de la película ‘Gladiator’, que gobernó desde el año 180 d.C hasta su muerte en el 192.

Era un gran aficionado de los combates que se disputaban en el Coliseo y llegó a participar en los juegos del anfiteatro, combatiendo contra gladiadores y animales salvajes.

Proyecto de reconstrucción

Las obras de reconstrucción, a cargo de la doctora Federica Rinaldi y la arquitecta Barbara Nazzaro, comenzaron en octubre de 2024 y finalizaron el pasado mes de septiembre. En la remodelación se han instalado sistemas de iluminación, pasarelas y reconstrucciones digitales que permiten al visitante sumergirse en la experiencia.

Además, también se han recuperado frescos y mármoles que originalmente cubrían las paredes del pasadizo. Esto confirma que no solo era un túnel funcional, sino que también tenía cierto lujo.

Está prevista una segunda fase de restauración en 2026, para recuperar una sección del túnel que se extiende más allá de los límites del anfiteatro.

Entradas

Solo se podrá acceder a este nuevo pasadizo con la entrada ‘Full Experience’, que se puede adquirir en la página oficial del Coliseo por un precio de 24 euros. Este tipo de entradas son limitadas y solo se pueden comprar siete días antes de la visita.