Entrevista exprés al diseñador Moisés Nieto: "La mejor vestida siempre será Diana de Gales. El peor, Donald Trump"

Moisés Nieto (Úbeda; Jaén, 1984) debutó en la 080 Barcelona Fashion en octubre de 2021, pero ya ha repetido varias veces en la cita de la moda catalana. A pesar de su juventud, es todo un 'clásico' en la Semana de la Moda de Madrid, y capitanea su propia marca desde sostenible desde 2011, poco después de establecer su taller en Madrid. Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Moda como Nuevo Valor, y alcanzó el reconocimiento a nivel nacional e internacional, gracias a sus diseños elegantes para la realeza (Letizia, Leonor y Sofía han llevado sus diseños) y su compromiso con la moda sostenible.

1. ¿La prenda más arriesgada que has creado?

Un chándal.

2. Si tu colección fuera una emoción, ¿cuál sería?

Nostalgia.

3. ¿Minimalismo o maximalismo?

Maximalismo.

4. ¿Qué opinas de la era blanca de Rosalía? ¿Te gusta más o menos que antes?

Todo lo que haga ella me parece bien.

"Lo más arriesgado que he creado ha sido un chándal"

5. Y el premio al mejor vestida / vestido del año, ¿sería para…? ¿Y los peores?

Mejor vestida siempre será Diana de Gales. El peor Donald Trump.

6. ¿Algún político que vista bien?

Pilar Alegría [ministra de Educación y Formación Profesional de España], que suele llevar nuestro 'looks'.

7. ¿Hay que seguir manteniendo el 'dress code' para ciertos ámbitos o eventos?

Hay que erradicarlo.

8. ¿Es la falda una prenda en peligro de extinción?

No.

9. ¿A quién te encantaría vestir?

A Jesucristo.

10. ¿Qué desfile recomendarías de esta edición además del tuyo?

Acromatyx.

"El 'dress code' habría que erradicarlo"

11. ¿Tienes alguna prenda de alguna marca de moda rápida?

Alguna hay por el armario.

12. ¿De qué manera integras la sostenibilidad en tu trabajo?

Teniendo claro mis principios de consumo y responsabilidad a la hora de producir

13. ¿Qué medidas tomarías tú para frenar el 'fast-fashion'?

Mas impuestos para las marcas.

14. ¿Sueles reutilizar o repetir modelo?

Siempre.

"Frenaría el 'fast-fashion' con más impuestos a las marcas"

15. ¿Cuál es la prenda más antigua que tienes en tu armario?

Un Lanvin que compré en subasta.

16. ¿Dos prendas que no pueden faltar en cualquier armario?

Ropa interior y calcetines.

17. Si no vistieras con la ropa que diseñas, ¿qué marca te haría gracia vestir?

No visto con la ropa que diseño.

18. ¿Hacia dónde se dirige tu marca en los próximos años?

Hacia la estabilidad emocional y el crecimiento.

19. ¿Qué significa para ti desfilar en la 080?

Una forma de expansión

20. ¿Un color que defina tu desfile?

Rosa.