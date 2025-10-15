Entrevista exprés con Maite, de Lola Casademunt by Maite: "Amo la pasión por destacar, de no pasar desapercibida"

Maite Gassó Casademunt (Barcelona,1970), más conocida como Maite Casademunt, no para de estrenar. La actual capitana de Lola Casademunt, fundada en 1981 por su madre, Lola Casademunt, en Cardedeu, acaba de triunfar en la MBFWMadrid con la colección SS26 'Blooming Desert'. Tanto allí como en Milán ha celebrado por todo lo alto su bolso '1981', una pieza que rinde homenaje al 'savoir-faire' y al legado de la marca. Y su firma prosigue con el crecimiento internacional de los últimos años: justo a finales de esta semana abre una 'pop up' en París, en Le Marais. Pero antes, recala en Barcelona con su colección 'Metropolitan Safari', una explosión de su estampado más icónico, el más salvaje, revisado con una actitud más dinámica y contemporánea.

1. ¿La prenda más arriesgada que has creado?

Recuerdo con mucho cariño un vestido nupcial de leopardo que creamos para un desfile en la pasarela 080 Barcelona. Me encantaba la idea, pero era consciente de que no era para todo el mundo. Fue una propuesta audaz, una pieza que desafiaba los códigos tradicionales del vestido de novia aunque sigo teniéndole muchísimo cariño.

2. Si tu colección fuera una emoción, ¿cuál sería?

En este caso, el atrevimiento. Es una colección con mucha fuerza y personalidad. Representa la pasión por destacar, por no pasar desapercibida y transmite la energía de una mujer que se atreve a ser ella misma en cualquier circunstancia, a sacar su instinto salvaje pero refinado.

3. ¿Minimalismo o maximalismo?

Siempre maximalismo, aunque con estilo y sin pasarse. Siempre soy partidaria de jugar con volúmenes, estampados, colores... La moda es para divertirse. Me gusta pensar que el maximalismo bien entendido no es exceso, sino expresión: una celebración del color, la textura y la creatividad.

4. ¿Qué opinas de la era blanca de Rosalía? ¿Te gusta más o menos que antes?

Me parece súper interesante ver cómo sus diferentes etapas musicales se mimetizan con su estilo a la hora de vestir. Al final, creo que es su manera de expresar su personaje y, aunque me encantaba su etapa 'Motomami', esta nueva era le aporta más madurez y estilo.

5. Y el premio al mejor vestida / vestido del año, ¿sería para…? ¿Y los peores?

Para mí, Zendaya es un icono de estilo de su generación. Me encanta ese momento de divertirse con la moda y atreverse, y ella es el claro ejemplo. En cuanto a los "peores", creo que todos hemos tenido épocas en las que, por seguir las tendencias, hemos vestido de alguna manera de la que luego nos hemos arrepentido. La moda también es eso: evolución, aprendizaje y juego.

6. ¿Algún político que vista bien?

En general, creo que es un mundo donde la vestimenta suele ser formal y neutra. Considero que deberían atreverse más con el color y con cortes diferentes, salir del típico traje chaqueta y ser un poco más arriesgados. La imagen también comunica, y sería interesante ver cómo la política se abre a una estética más contemporánea y cercana.

7. ¿Hay que seguir manteniendo el 'dress code' para ciertos ámbitos o eventos?

Sí, aunque dándole siempre un toque personal y, por qué no, saliéndose un poco de lo establecido. El protocolo tiene su razón de ser, pero la autenticidad debe estar por encima.

8. ¿Es la falda una prenda en peligro de extinción?

Para nada. La falda me parece una prenda muy versátil y con muchísima elegancia. Se puede usar tanto para el día a día con una buena 'sneaker' como para un evento o cena con un buen zapato de tacón. Últimamente me encantan las faldas de tablas; me parecen súper estilosas.

9. ¿A quién te encantaría vestir?

Me encantaría tener la oportunidad de vestir a Zendaya o a Taylor Swift, ambos perfiles internacionales con mucho alcance. Dos mujeres muy diferentes, pero que representan a la perfección a la mujer Lola: mujeres con carácter propio y mucha personalidad.

10. ¿Qué desfile recomendarías de esta edición además del tuyo?

En realidad, me encanta escaparme y ver alguno cuando estoy trabajando en el 'backstage'. Me gusta ver todas las propuestas y me parece interesante observar cómo cada marca interpreta la moda a su manera. Es inspirador y enriquecedor.

11. ¿Tienes alguna prenda de alguna marca de moda rápida?

Sí, pero tengo que decir que las marcas de 'fast fashion' escasean en mi armario. Prefiero apostar por prendas de calidad y duraderas.

12. ¿De qué manera integras la sostenibilidad en tu trabajo?

En Lola Casademunt contamos con un departamento destinado a velar por la sostenibilidad, en el cual ya se están haciendo grandes avances y se está trazando una hoja de ruta hacia un futuro más responsable. Es un compromiso real que forma parte del ADN de la marca.

13. ¿Qué medidas tomarías tú para frenar el 'fast fashion'?

En nuestro caso, se trata de crear prendas de calidad que sean duraderas en el tiempo, acercando cada vez más la producción. Apostar por la proximidad y la excelencia en los materiales es clave para reducir el impacto y devolver valor a la moda.

14. ¿Sueles reutilizar o repetir modelo?

Sí, si un modelo nos funciona, no dudamos en reversionarlo en las siguientes temporadas con nuevos tejidos y estampados. Es una forma de rendir homenaje a las piezas icónicas que han conectado con el público y de seguir explorando su potencial desde nuevas perspectivas.

15. ¿Cuál es la prenda más antigua que tienes en tu armario?

Tengo muchísimas prendas que heredé de mi madre y que son auténticas joyas para mí. Sobre todo, chaquetas con detalles muy especiales, de aquellas que ya no se encuentran. Cada una de ellas tiene una historia y un valor sentimental incalculable.

16. ¿Dos prendas que no pueden faltar en cualquier armario?

Dos básicos: una buena 'blaze'r y un buen pantalón 'denim'. Son fondos de armario en los que vale la pena invertir. La clave está en la calidad del tejido y el corte, porque una prenda bien confeccionada te acompaña durante años y se adapta a cualquier momento.

17. Si no vistieras con la ropa que diseñas, ¿qué marca te haría gracia vestir?

Siempre hablo de esas marcas italianas que me encantaban cuando era pequeña y que aún recuerdo con muchísimo cariño: Blumarine, Simonetta... Marcas que enamoran por su atención al detalle, por tener prendas especiales, de esas que cuesta encontrar hoy en día.

18. ¿Hacia dónde se dirige tu marca en los próximos años?

Soy una mujer muy soñadora. Para mí, mi ilusión es que Lola Casademunt llegue a ser un gran referente de moda a nivel internacional. Es por ese motivo que estamos trabajando intensamente para hacerlo realidad. Hace pocos años que entramos en el mercado internacional y actualmente ya estamos presentes en 42 mercados.

19. ¿Qué significa para ti desfilar en la 080?

Para mí, desfilar en la 080 Barcelona Fashion es todo un privilegio. Es un gran altavoz que te da visibilidad tanto a nivel nacional como internacional. Además, contribuye a hacer crecer el valor aspiracional e intangible de la marca.

20. ¿Un color que defina tu desfile?

Sin duda, en esta ocasión es el rojo. Un color que me encanta por su fuerza y elegancia.