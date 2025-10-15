Entrevista exprés a la diseñadora Inma Linares: "La elegancia no tiene que ver con seguir normas, sino con sentirse bien con uno mismo"

Tras formarse como Personal Shopper en 2010 y, posteriormente, especializarse en Alta Costura, Inma Linares comenzó a desarrollar un lenguaje propio, que combina la elegancia atemporal con una visión contemporánea. Se fogueó en la moda flamenca y la nupcial, para ampliar su horizonte con invitada y fiesta. Creó su 'atelier' en 2015, del que salen sus vestidos de arquitectura y volúmenes imposibles y tejidos de lujo. Ya ha vestido celebridades como Elsa Pataky, Cristina Pedroche, Blanca Suárez y Alaska.

1. ¿La prenda más arriesgada que has creado?

Diría que un abrigo que presento en la 080, es de nuestra colección 'Anémona'.

2. Si tu colección fuera una emoción, ¿cuál sería?

Calma.

3. ¿Minimalismo o maximalismo?

A pesar de mi pasión por los volúmenes, diría que minimalismo.

4. ¿Qué opinas de la era blanca de Rosalía? ¿Te gusta más o menos que antes?

Me parece una etapa interesante, en la que la simplicidad y la pureza del estilo se convierten en protagonistas, mostrando otra faceta de su creatividad. Y sí, me gusta bastante.

5. Y el premio a la mejor vestida / vestido del año, ¿sería para…? ¿Y los peores?

El premio a la mejor vestida sería para Zendaya. En cuanto a los "peores", creo que la elegancia no tiene que ver con seguir normas, sino con sentirse bien con uno mismo. No hay gente mal vestida, hay estilos distintos, y eso es lo que hace la moda interesante.

6. ¿Algún político que vista bien?

Sanna Marin [exprimera ministra de Finlandia].

7. ¿Hay que seguir manteniendo el 'dress code' para ciertos ámbitos o eventos?

¡Sí!

8. ¿Es la falda una prenda en peligro de extinción?

Pienso que no.

9. ¿A quién te encantaría vestir?

Zendaya.

10. ¿Qué desfile recomendarías de esta edición además del tuyo?

Moisés Nieto.

11. ¿Tienes alguna prenda de alguna marca de moda rápida?

Sí, de Zara.

12. ¿De qué manera integras la sostenibilidad en tu trabajo?

Apostando por la producción local, la calidad frente a la cantidad y el valor del tiempo. Creo que la sostenibilidad empieza en el proceso: diseñar con conciencia, producir con respeto y crear piezas que duren, tanto por su confección como por su significado.

13. ¿Qué medidas tomarías tú para frenar el 'fast fashion'?

Acabar con las tiendas 'low cost' que explotan a los trabajadores, incluso siendo algunos de ellos niños.

14. ¿Sueles reutilizar o repetir modelo?

Sí, a veces totalmente igual y otras le cambio algo y le doy otro final 'look'.

15. ¿Cuál es la prenda más antigua que tienes en tu armario?

Un abrigo de mi primera colección de hace más de 10 años, el cual sigue siendo una de mis prendas favoritas de mi armario.

16. ¿Dos prendas que no pueden faltar en cualquier armario?

Una camisa básica y una 'blazer'.

17. Si no vistieras con la ropa que diseñas, ¿qué marca te haría gracia vestir?

Jacquemus.

18. ¿Hacia dónde se dirige tu marca en los próximos años?

Hacia una moda cada vez más consciente y emocional. Quiero seguir explorando la alta costura desde una mirada actual: piezas únicas, artesanía, sostenibilidad y autenticidad. Crecer sin perder la esencia.

19. ¿Qué significa para ti desfilar en la 080?

Liberar mi creatividad sin pensar en que sea comercial.

20. ¿Un color que defina tu desfile?

Salmón.