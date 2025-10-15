Helena Guardans se perfila como próxima presidenta del Patronato del Liceu

Helena Guardans se perfila como próxima presidenta del patronato de la Fundación Gran Teatre del Liceu, el principal órgano de la emblemática institución barcelonesa. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la economista y actual presidenta del Consell de Mecenatge de la Fundació Gran Teatre del Liceu es una de las figuras mejor posicionadas para tomar el relevo de Salvador Alemany, que ejerce el cargo desde octubre de 2016 y que renovó por cinco años más en octubre de 2021. De momento su nombre suena con fuerza.

La expectativa de un cambio en la institución al vencer el mandato de Alemany ha hecho que en los últimos meses hubiera rumores sobre el relevo, y distintas fuentes empresariales han confirmado a este diario que Helena Guardans i Cambó suscita consenso en el patronato para ejercer el cargo. Nacida en 1960 y licenciada en Esade, pertenece a una generación más joven que la de Alemany (1944). Asimismo, Guardans será la primera presidenta desde que en 2012 las instituciones públicas y del sector privado que integran los órganos de gobierno del Liceu (Generalitat, Ministerio de Cultura, Ayuntamiento de Barcelona, Diputació de Barcelona, Consell del Mecenatge y Sociedad del Gran Teatre del Liceu) acordaron que la presidencia dejara de ser rotatoria entre las administraciones y recayera en representantes de la sociedad civil. Antes que Salvador Alemany, el expolítico Joaquim Molins ostentó el cargo.

Primera mujer

De ser elegida, Guardans sería la primera mujer en ocupar la presidencia del Patronato. Ella entró en el Liceu en 2024 tras ser escogida por unanimidad como nueva presidenta del Consejo de Mecenazgo Mecenatge de la Fundació Gran Teatre del Liceu, a propuesta de la presidencia y dirección general del Teatre. Desde su llegada las aportaciones procedentes del mecenazgo han ido al alza en el Liceu. La temporada 2023-24 el Liceu sumó 7,02 millones de euros por este concepto. Y en la 2024-25 el Liceu registró 7,2 millones de euros, una cifra que consolida el compromiso del sector privado con el Gran Teatre con el proyecto artístico, educativo y social de la histórica ópera de Barcelona. Si algo le preocupa es el desconocimiento sobre la labor social del Liceu, algo que juzga primordial. Para Guardans está claro que si algo nos diferencia de la inteligencia artificial es la cultura.

A lo largo de su trayectoria profesional, Guardans ha ejercido la presidencia de la consultora WebHelp y ha formado parte del patronato de la Universitat Oberta de Catalunya o el centro de empleo socialmente responsable Grupo Sifu; también estuvo en el consejo de administración de Fira de Barcelona o de la ‘start-up’ de viajes de empresa y cuarto ‘unicornio’ catalán TravelPerk.

Alemany, de 81 años, fue reelegido presidente del Patronato en una reunión extraordinaria celebrada en el Gran Teatre en presencia de todas las administraciones, la Sociedad del Liceu y el Consejo de Mecenazgo en octubre de 2021. Tiene previsto apearse del cargo dentro de un año. Alemany también fue, como Guardans, presidente del Consell de Mecenatge antes de asumir el cargo que ahora ocupa. El sustituto o sustituta de Alemany vendrá a propuesta de Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, que es el presidente de honor del Patronato de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, informa Marta Cervera.

El Liceu tiene varios retos por delante, entre los cuales se cuenta su nueva sede en el Moll d'Espanya: el Liceu Mar. Valentí Oviedo, director general del Gran Teatre del Liceu y que llegó al cargo en 2018, se mantendrá en el puesto mientras así lo quieran las administraciones y él mismo. El director artístico, Víctor García de Gomar que aterrizó en 2019, ya ha renovado una vez su cargo hasta 2027 y puede volver a renovar por otros cuatro años más. Josep Pons, director musical, se apea de la aventura a final de temporada tras renovar la orquesta y lograr que los liceístas se sientan orgullosos de ella. Jonathan Nott le sustituirá como director musical a partir de entonces.