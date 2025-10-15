Rigoberta Bandini, Jean Cosme-Delaloye y Cris Tenas, miembros del jurado del In-Edit Barcelona 2025

El In-Edit, festival de documental musical, contará con la artista Rigoberta Bandini (Paula Ribó), el director y productor Jean Cosme-Delaloye y la cofundadora de la productora Little Spain Cris Tenas, entre otros, como miembros del jurado de su próxima edición, que se celebrará del 23 octubre al 2 de noviembre en los cines Aribau de Barcelona. Así lo ha anunciado el certamen este miércoles, que también ha informado que contará con el premio del Público al Mejor Documental Musical, un galardón que decidirán los asistentes al festival y que cuenta con el apoyo de EL PERIÓDICO.

En concreto, formarán parte del jurado del Documental Musical Nacional la cantante Rigoberta Bandini; la productora Cris Tenas, y el director y cofundador de la productora Alina Films, David Epiney. El jurado del Documental Musical Internacional tendrá al mencionado Jean Cosme-Delaloye; el profesor, investigador y experto en cultura visual y Cine Jordi Sánchez-Navarro, y la responsable de Desarrollo del Festival Internacional de Música y Cine de Marsella, Celia Humez-Kabadanian.

En la sección de Cortometrajes Documentales Musicales Nacionales e Internacionales, el jurado lo formarán la socióloga, cineasta, guionista y directora de la productora Bruna, Claudia Arribas; la documentalista y ganadora en la sección Mejor Cortometraje Documental Nacional en el In-Edit 2024, Júlia Girós, y el montador cinematográfico y director de documentales Pablo Gil Rituerto. Estos premios se anunciarán durante la clausura del festival el sábado 1 de noviembre.