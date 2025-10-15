Entrevista exprés con el diseñador Dominnico: "Cada etapa de Rosalía tiene una narrativa y estoy deseando ver la siguiente"

Domingo Rodríguez Lázaro (Alicante, 1994) fundó en 2016 la innovadora firma Dominnico. En tan poco tiempo, ya ha vestido a divas de la música, como Rosalía, para quien diseñó el vestuario de su gira 'El Mal Querer', pero también a Beyoncé, Rita Ora, Lady Gaga o Dua Lipa. Cursó estudios de Diseño de Moda en la Escuela de Diseño LCI, especializándose en técnicas de tratamiento de piel y pelo natural, algo que está muy presentes en sus desfiles, siempre disruptivos, 'genderless' y con un gusto especial por la estética 'queer'. Sus mercados principales, según ventas, están en Corea y EEUU. Sus prendas transpiran libertad y juego. Presenta 'Spring 2026', una reinterpretación del siglo XVIII con mirada contemporánea.

1. ¿La prenda más arriesgada que has creado?

En esta colección es un 'look' inspirado en Maria Antonieta que es un vestido de época recreado con forros de rejilla de mono de motociclista de segunda mano que pertenecen a mi colaboración con la plataforma Vinted.

2. Si tu colección fuera una emoción, ¿cuál sería?

Provocación y euforia.

3. ¿Minimalismo o maximalismo?

Maximalismo.

4. ¿Qué opinas de la era blanca de Rosalía? ¿Te gusta más o menos que antes?

Cada etapa de Rosalía tiene una narrativa y estoy deseando ver la siguiente.

5. Y el premio al mejor vestida / vestido del año, ¿sería para…? ¿Y los peores?

Nicole Kidman cualquier día del año. Y la peor, no creo que haya nadie peor vestido.

6. ¿Algún político que vista bien?

[...]

7. ¿Hay que seguir manteniendo el 'dress code' para ciertos ámbitos o eventos?

En el ámbito en el que yo me muevo, de la cultura y el entretenimiento, creo que es todo mucho más fluido.

8. ¿Es la falda una prenda en peligro de extinción?

Pienso que no.

9. ¿A quién te encantaría vestir?

A Rihanna.

10. ¿Qué desfile recomendarías de esta edición además del tuyo?

Acromatyx.

11. ¿Tienes alguna prenda de alguna marca de moda rápida?

Cos, Arket... piezas que, dentro de la moda rápida, tienen perdurabilidad.

12. ¿De qué manera integras la sostenibilidad en tu trabajo?

Es la base de mi trabajo. El 'upcycling' y la recuperación de restos de 'stock' forma parte de mis valores de marca.

13/ ¿Qué medidas tomarías tú para frenar el 'fast-fashion'?

Lo que hay que frenar es el consumo y el sobreabastecimiento, pero el 'fast fashion' siempre va a existir.

14. ¿Sueles reutilizar o repetir modelo?

Sí, cuando algo funciona, se revisiona.

15. ¿Cuál es la prenda más antigua que tienes en tu armario?

Una chaqueta 'bomber' de los 80 de mi padre.

16. ¿Dos prendas que no pueden faltar en cualquier armario?

Una 'biker' de cuero y un tejano.

17. Si no vistieras con la ropa que diseñas, ¿qué marca te haría gracia vestir?

No me visto con la ropa que diseño. Las visiones de las marcas que me interesan en este momento son las de Coperni, old Balenciaga y el Diesel de Glen Martins.

18. ¿Hacia dónde se dirige tu marca en los próximos años?

Hacia el minimalismo en algún punto de la historia.

19. ¿Qué significa para ti desfilar en la 080?

Es la plataforma que me define como creativo y que apoya mi visión.

20. ¿Un color que defina tu desfile?

El rosa empolvado.