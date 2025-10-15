Entrevista exprés con Custo Dalmau: "Me hubiera encantado vestir a Marilyn Monroe"

Junto a su hermano David, Ángel Custodio Dalmau Salmons (Tremp; Lleida, 1959) fundó la marca Custo Barcelona en la década de los 80, inspirados ambos por un viaje 'iniciático' alrededor de todo el mundo, en particular por la costa californiana. La moda de colores y las camisetas estampadas, inaccesibles en España les causó sensación y lanzaron su primera marca, Custo Line. Se especializaron en técnicas de impresión y diseño gráfico, y desarrollaron su propio estilo innovador y sofisticado. Ya en solitario, Custo debutó en la entonces emergente New York Fashion Week (NYFW). Fue tan grande su 'show', que 'The New York Times' le dedicó una página a la nueva 'customanía'. El resto es una historia de 45 años de éxitos. Infatigable, el creador presenta ahora en Barcelona 'Instaglam', que celebra el estilo, sí, pero sin filtros.

1. ¿La prenda más arriesgada que has creado?

Nosotros hacemos piezas absolutamente emocionales e innovadoras, por lo que siempre conllevan un componente de riesgo importante. Ponemos emoción y riesgo en todas. Aunque el riesgo en una camiseta es diferente al que puedas poner en un abrigo o en un vestido.

2. Si tu colección fuera una emoción, ¿cuál sería?

Yo diría que libertad.

3. ¿Minimalismo o maximalismo?

Nosotros no podemos hablar de minimalismo porque no lo somos. Nuestro ADN lo tenemos que respetar. Eso no quiere decir que no seamos sensibles a lo otro, lo entendemos y lo respetamos. Pero tenemos que ser fieles a nuestra genética.

4. ¿Qué opinas de la era blanca de Rosalía? ¿Te gusta más o menos que antes?

Me parece que todo el mundo tiene la libertad de vestirse con total autonomía y como le dé la gana. Por eso, valorar la libertad de otra persona me resulta difícil.

5. Y el premio a la mejor vestida / vestido del año, ¿sería para…? ¿Y los peores?

En realidad, no me fijo en cómo viste la gente. Soy como un burro con orejeras, me centro mucho en mi proyecto y cómo tenemos que hacerlo para renovarlo...

6. ¿Algún político que vista bien?

Prefiero hablar de su trabajo más de que cómo se visten. Para mí, la clase política es una clase a suprimir.

"Prefiero hablar del trabajo de los políticos, y no de cómo visten; pero para mí, la clase política es una clase a suprimir"

7. ¿Hay que seguir manteniendo el 'dress code' para ciertos ámbitos o eventos?

Sí, considero que hay momentos en que está bien utilizar un código de comunicación y la ropa es una forma de comunicación.

8. ¿Es la falda una prenda en peligro de extinción?

¡Me encanta la falda! Yo siempre veo a las mujeres con falda, es como me gustan. Pero es cierto que no se usan tanto como antes, aunque nosotros intentamos potenciarlas al máximo.

9. ¿A quién te encantaría vestir?

A ver, estamos muy contentos con todos los que visten con nuestra ropa, pero si nos ponemos a imaginar, te diría que me hubiera encantado vestir a Marilyn Monroe.

"Visto con ropa 'vintage' que compro en EEUU"

11. ¿Tienes alguna prenda de alguna marca de moda rápida?

No, compro mucha ropa de 'vintage', sobre todo en EEUU.

12. ¿De qué manera integras la sostenibilidad en tu trabajo?

Haciendo piezas que tengan una vida larga para que puedan pasar de generación en generación. y se conviertan en prendas 'vintage'.

13. ¿Qué medidas tomarías tú para frenar el 'fast-fashion'?

Informar correctamente a los consumidores de que este consumo tan desaforado es totalmente innecesario.

14. ¿Sueles reutilizar o repetir modelo?

Siempre visto igual, de color azul marino.

15. ¿Cuál es la prenda más antigua que tienes en tu armario?

Alguna camiseta de hace 50 años, jajajaja. Me encanta guardar cosas antiguas que tienen un valor especial por lo que representan, por cómo están hechas, o lo que son.

"Siempre visto igual, de color azul marino"

16. ¿Dos prendas que no pueden faltar en cualquier armario?

Una camiseta de manga corta y una camiseta de manga larga.

17. Si no vistieras con la ropa que diseñas, ¿qué marca te haría gracia vestir?

Siempre llevo 'vintage', de ninguna marca concreta. Eligo la ropa que tiene un valor especial.

18. ¿Hacia dónde se dirige tu marca en los próximos años?

Llevamos 45 años ya. La verdad es que este tiempo, que es toda una vida, ha pasado muy rápido. Pero espero que los próximos 45 años sean igual de gratificantes.

19. ¿Qué significa para ti desfilar en la 080?

Desfilar en casa, un momento muy emotivo, porque hacemos muchos desfiles, pero en casa, solo uno.

"Llevamos 45 años ya, y espero que los próximos 45 años de la marca sean igual de gratificantes"

20. ¿Un color que defina tu desfile?

No hay un color, es una fusión de colores. Más que un color, lo que define esta colección son los brillos.