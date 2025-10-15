Cine
El Clam reconoce a la comunidad palestina de Cataluña con el Premio Pere Casaldàliga a la Solidaridad
La periodista Txell Feixas será la encargada de conducir el acto de entrega del galardón este domingo
Recogerá el premio Salah Jamal, médico, historiador y escritor catalán de origen palestino, en el Auditorio Agustí Soler i Mas de Navarcles
La Comunidad Palestina de Cataluña ha sido la entidad galardonada con el Premio Pere Casaldàliga a la Solidaridad 2025, que concede el Festival Internacional de Cine Solidario de Cataluña, el Clam.
La asociación, que reúne a personas de origen palestino residentes en territorio catalán, recogerá el premio este domingo 19 de octubre a las 12 h, en un acto que tendrá lugar en el Auditorio Agustí Soler i Mas de Navarcles.
El acto de entrega será conducido por la periodista Txell Feixas (Mediona, 1979), miembro de la Sección Internacional de TV3 y Catalunya Ràdio, donde fue corresponsal en Irak, Líbano, Afganistán y Gaza, entre otros lugares. Además de periodista, Feixas es autora de los libros 'Dones valentes' y 'Aliades' (ARA Llibres), y ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Periodismo y Medios de Comunicación por ser “un ejemplo de periodismo riguroso, valiente y comprometido”.
Con este galardón, el jurado ha querido reconocer la trayectoria de la Comunidad Palestina de Cataluña, entidad fundada hace más de cuarenta años por estudiantes palestinos residentes en Cataluña y comprometida con la defensa de los derechos humanos.
La decisión de otorgar este premio —según recoge el veredicto— no es ajena a la situación que vive Gaza desde hace tantos años, y pretende sumarse a las denuncias contra los ataques que sufren los territorios palestinos, violando la legalidad internacional y vulnerando los derechos legítimos de un pueblo a vivir en paz y libertad. El jurado expresa así su voluntad de contribuir a construir un mundo más justo y humano, en el que agresiones como esta sean inaceptables.
El premio será recogido, en representación de la comunidad, por Salah Jamal (Nablus, Palestina, 1951), médico, historiador y escritor catalán de origen palestino.
Justicia y convivencia
El Premio Pere Casaldàliga a la Solidaridad es un reconocimiento que el festival Clam otorga anualmente para distinguir la labor de personas y entidades que, con su trabajo, contribuyen a tender puentes entre las personas y a construir un mundo y una sociedad más justos e inclusivos.
Con el premio de este año, la Comunidad Palestina de Cataluña toma el relevo de la entidad Matres Mundi, que el año pasado recibió el galardón por su labor en la atención a madres y niños en situación de vulnerabilidad.
En años anteriores, también han sido distinguidas otras entidades referentes en el trabajo social en Cataluña, como el proyecto Fita de Càritas Arxiprestal de Manresa para la inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión (2023), la cooperativa L’Olivera (2022) o la organización Proactiva Open Arms (2016).
