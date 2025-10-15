Entrevista exprés a Belén Larruy (Guillermina Baeza): "Para mí la sostenibilidad está en la ética en los procesos y la fabricación 100% en Catalunya"

Guillermina Baeza revolucionó la moda de baño en los 80 desfilando en pasarelas europeas. Hoy, con su hija, Belén Larruy, que lideró el salto internacional de la firma de baño en 1998, pilota un legado de más de 50 años, creando bañadores atemporales que unen elegancia, innovación y excelencia artesanal. En esta edición de la 080 Barcelona Fashion presentan la colección SS26, que lleva por título 'Heritage'.

1. ¿La prenda más arriesgada que has creado?

Son aquellas prendas transgresoras en las que nadie creía y acabaron triunfando. Por ejemplo, patrones con asimetrías, organzas, tules o redes con licra. Los primeros bañadores asimétricos los sacó Guillermina.También los primeros trikinis, en los 90, los sacamos nosotras.

2. Si tu colección fuera una emoción, ¿cuál sería?

Feminidad, delicadeza y empoderamiento.

3. ¿Minimalismo o maximalismo?

Un mix de las dos.

4. ¿Qué opinas de la era blanca de Rosalía? ¿Te gusta más o menos que antes?

Me gusta mucho más, ya que es un cambio que aporta pureza y elegancia natural.

5. Y el premio a la mejor vestida / vestido del año, ¿sería para…? ¿Y los peores?

Estoy entre dos, de las últimas alfombras rojas me quedo con Greta Lee en especial el diseño de The Row, y también Cate Blanchett en el último desfile de Armani en Milán con un diseño de Armani. Los peores no me quedan en la memoria.

6. ¿Algún político que vista bien?

Qué difícil contestar. Podría ser Emmanuel Macron.

7. ¿Hay que seguir manteniendo el 'dress code' para ciertos ámbitos o eventos?

Yo creo que sí, pero de una manera más abierta.

8. ¿Es la falda una prenda en peligro de extinción?

No, creo que toda prenda tiene su momento y todo se puede reinventar.

9. ¿A quién te encantaría vestir?

A Greta Lee, por supuesto, Cate Blanchett y Penélope Cruz.

10. ¿Qué desfile recomendarías de esta edición además del tuyo?

Todos los participantes de la 080 son súper recomendables. Los diseñadores que participan en esta edición tienen un ADN muy personal y por ello merece la pena ver todos.

"No creo que la falda esté en extinción, pero todo tiene su momento y se puede reinventar"

11. ¿Tienes alguna prenda de alguna marca de moda rápida?

Sí, alguna, pero intento apostar por la moda de autor.

12. ¿De qué manera integras la sostenibilidad en tu trabajo?

En todo, desde el minuto cero. Para mí la ética en los procesos es clave y la fabricación 100% en Catalunya.

13. ¿Qué medidas tomarías tú para frenar el 'fast-fashion'?

Concienciar a los clientes del valor de la moda.

"Me encantaría vestir a Greta Lee, por supuesto, a Cate Blanchett y a Penélope Cruz"

14. ¿Sueles reutilizar o repetir modelo?

Sí, siempre. Reutilizar o repetir modelo me permite conectar más con las prendas y sentirlas verdaderamente mías.

15. ¿Cuál es la prenda más antigua que tienes en tu armario?

Bañadores de Guillermina de los 80.

16. ¿Dos prendas que no pueden faltar en cualquier armario?

Un 'blazer' de un color neutro y un bañador o bikini de Guillermina Baeza.

17. Si no vistieras con la ropa que diseñas, ¿qué marca te haría gracia vestir?

Me gustaría un mix de varias. Me gustan estilos muy diferentes de marcas y mezclarlos entre sí.

"Reutilizar o repetir modelo me permite conectar más con las prendas y sentirlas verdaderamente mías"

18. ¿Hacia dónde se dirige tu marca en los próximos años?

Apertura internacional, sostenibilidad y diálogo entre tradición y la vanguardia.

19. ¿Qué significa para ti desfilar en la 080?

Un momento muy especial del año en el que podemos mostrar todo nuestro trabajo y ADN. También apertura, visibilidad y proyección. Y por último sentirme en casa.

20. ¿Un color que defina tu desfile?

No puedo definirlo en un color. Te diría colores tierras y sin olvidarnos de los negros, blancos y platas atemporales.