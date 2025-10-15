Alaire, Maison Admire, Guillermo Justicia y Nimph: Los elegidos de la moda emergente catalana asoman sus marcas en la 080 Barcelona Fashion

No hace ni cinco meses que abrió en el barrio de Sant Pere su primera tienda en Barcelona Trent, la plataforma pionera en alquiler de moda emergente y de lujo. Lo contamos aquí, que el proyecto digital que hace menos de tres años impulsaron Laia Cuscó y Alejandro Assens daba el salto al físico en este espacio de 470 metros donde rotan 500 referencias de 25 marcas nicho y firmas de culto, como Coperni o Blumarine. El negocio va viento en popa, nos dicen hoy sus impulsores. "Quizá no es un espacio tan céntrico como el que hemos tenido las cinco ediciones anteriores, el exclusivo Lynk & Co, en el 44 de paseo de Gràcia, pero es perfecto porque conecta perfectamente con los valores que defiende el programa Barcelona Fashion Forward (BFF), una incubadora y aceleradora de las empresas de jóvenes creadores que les ayuda a impulsar su proyecto dentro de un mercado muy competitivo", explica Mireia Escobar, al frente del programa de moda del Ayuntamiento de Barcelona, promovido por el Institut de Cultura de Barcelona a través del Disseny Hub.

En esta ocasión, además, la novedad de la convocatoria no solo es el espacio donde las cuatro marcas elegidas instalarán temporalmente su 'showroom' (del 23 de octubre al 22 de noviembre), donde podrán conocer directamente a su clientela y montar eventos, sino que su presentación a los medios se ha injertado dentro del programa de la semana de la moda catalana, la 080 Barcelona Fashion. Se trata del primer 'tastet' de las nuevas sinergias en cuestión de moda que están por venir a partir del año que viene entre el ayuntamiento y Generalitat.

📌Estos son los prometedores creadores de la convocatoria de este año:

Guillermo Justicia Aunque la joven marca homónima de este creador de Barcelona no tiene ni dos años, ya sabe lo que es desfilar dos veces en la 080 Barcelona. "Se fijaron en mi colección de fin de carrera en un 'showroom' y me seleccionaron", cuenta el diseñador que había estudiado ciencias ambientales antes de meterse en un máster de moda en IED. "Tenía muy claro el concepto de mi marca [fusiona arte, naturaleza, experiencia inmersiva y conceptuales, en prendas atemporales en algodón, cuero y ricas lanas y patrones arquitectónicos], pero no cómo lanzarlo como un negocio que funcionara, que es lo que he aprendido estos meses del programa BFF", cuenta. Su ropa, con reminiscencias a Comme des Garçons, ya ha vestido a cantantes como Lia Kali o Martin, de 'OT'.

Guillermo Justicia, ganadora del BFF sexta edición. / FERRAN NADEU

Maison Admire "Estoy muy agradecida a Letizia", explica la diseñadora Maider Mendaza, nacida en Pamplona pero afincada en Barcelona desde hace 20 años. Es la fundadora de Maison Admire, la marca de bolsos de piel vegana de lujo hechos en España y que la reina lució en la pasada edición de ARCO. El modelo es, concretamente, 'Lilith', cuyo cuerpo está realizado con los desechos de las manzanas, su asa ergonómica está realizada en 3D a partir de maíz y está rematado con herrajes bañados en oro de 18K. Tecnología y artesanía de tacto extrasuave, que salió al mercado el enero pasado a un precio de 585€.

Maider Mendaza, la fundadora de la firma de bolsos de piel vegana Maison Admire. / FERRAN NADEU

Alaire "Empecé haciendo collares con cuentas de cerámica y cristal y he acabado adornando con ellos mis colecciones", cuenta Laia Canales, la joven diseñadora que crea accesorios y 'prêt-à-porter' inspirados en la vida junto al mar. "El azul recorre siempre todas mis prendas aunque esta es la primer vez que saco ropa de invierno", asegura la joven, feliz de haberse fogueado durante su estancia en París con firmas como Jacquemus y Loewe. De momento, vende 'online', sobre todo a EEUU y el norte de Europa, porque "los precios no son muy españoles -reconoce-, porque producir local es lo que cuesta".

Laia Canales, fundadora de Alaire. / FERRAN NADEU

Nimph Fundada hace cuatro años en Barcelona por la diseñadora Patti Mañá, la marca unisex Nimph es la cuarta ganadora del programa BFF, cuya formación comenzó el febrero pasado. Casi todas las ventas proceden del canal 'online', aunque también están presentes en varias multimarcas (una en Londres y dos en Australia, Corea, Japón y China). "Nuestro cliente es bastante internacional, alguien que busca lo divertido, fantasioso y desenfadado, algo que nosotros definimos como delicados, casuales, para cada día", define la creadora, que ahora trabaja codo con codo con su socio y amigo, Jordi Peralvo. "Ella se encarga del patronaje y yo de la confección", remacha este.