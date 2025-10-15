Bad Bunny, protagonista del Congreso de la Lengua: "Es el hispano que más defiende el español en todo Estados Unidos"

El artista puertorriqueño Benito Antonio Martinez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, se ha colado en el Congreso Internacional de la Lengua Española que se está celebrando en la ciudad de Arequipa (Perú), al hilo de la situación del español en Estados Unidos.

"Es el latino, el hispano, que más defiende el español en el 2025 en todo Estados Unidos", ha asegurado el periodista y actual presidente de Telemundo, Luis Fernández, durante uno de los paneles que ha tenido lugar en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Así, Fernández se ha referido al puertorriqueño como uno de los mayores defensores del idioma después de que se anunciase que encabezará el espectáculo del descanso de la Super Bowl en San Francisco del próximo 8 de febrero. "Lo va a hacer en español porque no le da la gana de hacerlo en inglés", ha añadido el periodista.

Después de este anuncio, Bad Bunny inauguró en español la 51ª temporada del programa estadounidense 'Saturday Night Live' asegurando que era un orgullo representar a la comunidad latina en uno de los escenarios más mediáticos.

"Si no ha entendido lo que acabo de decir, tiene usted cinco meses para aprender", terminó diciendo, en referencia a su actuación en el descanso del partido de campeonato anual de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

El cantante ya había mostrado su posición ante la situación de la comunidad latina en Estados Unidos hace un mes, cuando reconocía que una de las razones por las que no pasará con su gira 'Debí tirar más fotos' por el país es por su preocupación por las deportaciones masivas y, concretamente, por miedo a que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), pudiera hacer redadas en sus conciertos.

Así, aseguraba que si alguna persona "de Chicago, de Dallas, de Houston o de Atlanta" quería ver sus conciertos, debía asistir a su residencia en San Juan (Puerto Rico), donde ha hecho 31 recitales en el Coliseo de la ciudad.

Precisamente, Fernández ha concluido la mesa de estudio con otra referencia al último disco del puertorriqueño, 'Debí tirar más fotos', deseando que en veinte o treinta años no haya que decir "debí defender más el español en Estados Unidos".

En España, Bad Bunny también tendrá una residencia de 12 fechas el próximo año en España, concretamente en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid --10 entre mayo y junio-- y en el Estadi Olímpic de Barcelona --actuará el 22 y 23 de mayo--. Ha colgado el cartel de 'todo vendido' en todos los conciertos, vendiendo más de 600.000 entradas en menos de 24 horas. La promotora Live Nation lo calificó como "historia". "Bad Bunny rompe todos los récords", aseguraba.

58 MILLONES DE HABLANTES ESPAÑOLES EN ESTADOS UNIDOS

Por otro lado, durante el panel --que ha presentado catedrática de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, Nuria Morgado, y a la que se han sumado el actual director ejecutivo del Observatorio de la lengua española del Instituto Cervantes en Harvard, Francisco Javier Pueyo, así como el académico Richard Bueno Hudson-- se ha discutido sobre el presente y el futuro del español en Estados Unidos, uno de los ejes de la X edición del CILE.

En ese sentido, Pueyo ha asegurado que el español es hablado en el país por más de 58 millones de personas, lo que supone más del 17% de la población total. Sin embargo, el director ejecutivo del Observatorio de la lengua española ha explicado que su condición es de "extrema vulnerabilidad" con la llegada al gobierno de Donald Trump.

Todos los participantes han reiterado en varias ocasiones que el español es "mucho más que una lengua de inmigración" y han alertado de un posible declive intergeneracional. Entre las posibles medidas, la enseñanza bilingüe en el país.