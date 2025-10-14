La nueva era del ‘made in Spain’ llega a la 080 Barcelona Fashion con Paula Viana

Paula Viana lleva tiempo haciéndose un nombre en el mundo de la moda con su canal en redes llamado ‘The Backstage Talks’ y su frase “Yo soy Paula y si no te lo cuento en ‘The Backstage Talks’, no es moda”. En febrero, la comunicadora de moda fundó un nuevo proyecto, Spain Gallery, el cual ahora trae a la 080 Barcelona Fashion.

Spain Gallery es una multiplataforma digital que impulsa la visibilidad de firmas de moda españolas y les proporciona herramientas para crecer. La comunicadora es una defensora del ‘made in Spain’, motivo por el que todas las marcas del proyecto tienen que ser firmas de diseñadores españoles, y ya cuenta con cuarenta: “Reunimos todo lo que está sucediendo en la moda nacional para proyectarlo al resto del mundo y damos la facilidad de que profesionales, creativos e interesados en moda consigan conectar con todo lo que tenemos que ofrecer”, explica Viana.

Hace menos de un año que el proyecto está en marcha, pero Spain Gallery ya se hizo hueco en la Semana de la moda de París, cuando abrió una tienda pop-up en el barrio de Le Marais en la que participaron más de 20 firmas ‘made in Spain’. Ahora, también va a estar presente en la 080 Barcelona Fashion, donde tendrá un spot en el Open Area (zona de acceso libre para los visitantes) en el que los asistentes podrán ver una exposición de las firmas que se pueden comprar a través de la plataforma y ver las piezas en primera persona. Además, también ofrecerán charlas y talleres con profesionales del sector.

La comunicadora explica que el hecho de que Spain Gallery esté presente en la 080 es “muy gratificante” y comenta que traer el proyecto surgió de su experiencia como asistente de fashion weeks cuando era estudiante y no podía acceder a los desfiles: “Pasaba mucho tiempo en el Open Area, y ahí me di cuenta de que, aun sin entrar a los desfiles, la experiencia era muy guay porque conocías a gente y te empapabas del ambiente, pero no había ninguna actividad interactiva”. Eso la ha llevado a ofrecer experiencias de moda a todas las personas que quieran formar parte de la 080 Barcelona Fashion: “Solo porque una firma no quiera o no pueda optar a desfile, no tiene por qué perder la oportunidad de una plataforma tan increíble como la 080”.

Spain Gallery no piensa quedarse únicamente con París y Barcelona, sino que la idea es llevar el proyecto a fashion weeks de más partes del mundo: “La estrategia de empresa está siempre en expansión, y queremos llegar a Asia”. Este 2026 espera conseguir más apoyo y contar con más marcas, y Viana se siente contenta de que el proyecto esté cogiendo “mucha potencia”.

La emprendedora visualiza el futuro del ‘made in Spain’ como prometedor, y confía en que cada vez se valore más y España llegue a ser un mercado referente en términos de moda de autor: “Tenemos una creatividad y un estilo muy marcado, tenemos fuerza, tenemos ganas y tenemos proyección. Los españoles confiamos mucho en lo que piensa el resto del mundo, así que cuando la gente de fuera aprecie y confíe en lo nuestro, nosotros también lo haremos”.

La filosofía de Spain Gallery es clara: “Unir fuerzas para conseguir ser más fuertes y crear una comunidad para que se entienda que tenemos algo estable que puede ganarse su sitio”. Todas las marcas que se unen al proyecto deben cumplir una serie de criterios, que se resumen en que deben ser firmas de diseñador que ofrezcan productos con unos estándares de calidad y un proceso de producción que represente la moda nacional.

Cuando esta joven comenzó su camino en redes con ‘The Backstage Talks’, ya tenía ganas de emprender y hacer algo por la moda española. Aunque no sabía que ese deseo desembocaría en Spain Gallery, sí que ya le estaba dando vueltas al tema: “Pensaba que me encantaría montar un espacio en el que la gente pudiese comprar marcas que solo están online y que sean de aquí, solo que he tenido que estar ocho años dándole forma para que fuese el momento perfecto”.

Spain Gallery tiene detrás un equipo que quiere ayudar a las marcas a que no se sientan “desestabilizadas” y a conseguir sus objetivos mediante asesoramiento donde les ofrecen un plan para que desarrollen su potencial y crezcan. Paula Viana hace todo esto por la moda y por las personas “que tienen sueños” porque Spain Gallery es, en palabras de su fundadora, “creatividad, entusiasmo y éxito”.