Entrevista exprés con Jessica Raya (Escorpion): "Hay que reinterpretar el 'dress code'. El respeto no está reñido con la creatividad"

Fundada en 1929, la firma Escorpion es la más veterana que desfila en 080 Barcelona Fashion. El referente del género 'knitwear' (el punto, de Igualada, concretamente) ha trascendido generaciones elevando el jersey a un imprescindible en el armario femenino. Desde 2024, Jessica Raya se puso al frente de la marca, defendiendo su legado casi centenario, pero también aportando a las nuevas colecciones una visión más contemporánea. La última se llama 'Holistic Getaway' y se inspira en la conexión con los retiros espirituales que afloraron en la costa oeste de EEUU allá por los 70... Déjense llevar.

1. ¿La prenda más arriesgada que has creado?

Una túnica de punto 'oversize' con hilo fantasía inspirada en las comunidades hippies de los 70, que mezcla espiritualidad y sensualidad en un mismo gesto. Aplicamos cintas de la misma hilatura para dar movimiento a la prenda y nos ha quedado muy bonita.

2. Si tu colección fuera una emoción, ¿cuál sería?

Serenidad. Esa calma profunda que te llena de energía y conexión.

3. ¿Minimalismo o maximalismo?

Adoro ambos en su justa medida. Llamémoslo equilibrio consciente, la sencillez del alma con detalles que cuentan historias. En esta ocasión nos hemos reunido una comunidad de mujeres para bordar flores, flecos y hacer bolsos y casquetes de crochet, ha sido maravilloso ver al equipo tan conectado e ilusionado.

4. ¿Qué opinas de la era blanca de Rosalía? ¿Te gusta más o menos que antes?

Me encanta su evolución. Su etapa blanca es introspectiva, pura, ella está siempre maravillosa.

5. Y el premio al mejor vestida / vestido del año, ¿sería para…? ¿Y los peores?

Para Zendaya, por su inteligencia estilística y versatilidad. Prefiero no hablar de los "peores"; cada persona expresa su momento a través de la ropa.

6. ¿Algún político que vista bien?

Para no entrar en política, prefiero vestir a Aitana Sánchez Gijón. Tiene una elegancia natural y moderna, sin perder autenticidad.

7. ¿Hay que seguir manteniendo el 'dress code' para ciertos ámbitos o eventos?

Sí, pero reinterpretándolo. El respeto no está reñido con la creatividad.

8. ¿Es la falda una prenda en peligro de extinción?

Para nada. Es un símbolo de libertad y movimiento, y sigue reinventándose.

9. ¿A quién te encantaría vestir?

A Meryl Streep. Su sensibilidad artística y conexión espiritual encajan con el universo Escorpion. A nivel nacional a Barbara Lennie o Blanca Miró, cuyo estilo libre y auténtico me inspira profundamente.

10. ¿Qué desfile recomendarías de esta edición además del tuyo?

Carlota Barrera, por su estilo y sus valores. Me hace rememorar mis inicios en el mundo de la moda.

Jessica Raya (con camisa blanca), en unas recientes pruebas de vestuario. / EPC

11. ¿Tienes alguna prenda de alguna marca de moda rápida?

Sí, soy fan de firmas de Estocolmo, donde encuentro básicos de calidad y patrones estudiados. Lo importante es cómo alargas la vida de cada prenda. En este aspecto sí me considero muy minimalista, 'Always Less is more'.

12. ¿De qué manera integras la sostenibilidad en tu trabajo?

De todas las maneras que pueden estar al alcance de mi empresa. La primera, responsabilidad civil, somos una comunidad que ama su trabajo y ama Escorpion. Es muy bonito compartir este sentimiento tan fuerte. Segundo, la proximidad, intentamos que la gran mayoría de nuestra producción se realice de manera local. Y tercero, el reciclaje de agua en nuestra tintorería de Igualada, tenemos un sistema que nos permite ahorrar un 25% de agua por jersey. Sostenibilidad es también hacer prendas que quieras conservar.

13. ¿Qué medidas tomarías tú para frenar el 'fast-fashion'?

Educar al consumidor, legislar sobre transparencia y fomentar una industria que premie la calidad sobre la cantidad.

14. ¿Sueles reutilizar o repetir modelo?

Ambas, me gusta reinterpretar piezas y darles nueva vida. Tengo mucha ropa, pero no por ser compradora compulsiva, sino porque tengo una edad... y no tiro absolutamente nada, siempre habrá un momento para salir del armario.

15. ¿Cuál es la prenda más antigua que tienes en tu armario?

Una cazadora de Moschino que me regaló mi padre cuando tenía 16 años. Me encanta, pero es muy llamativa y ahora no visto así. Ya saldrá, tal vez en la próxima fiesta de 080.

16. ¿Dos prendas que no pueden faltar en cualquier armario?

Un jersey de cashmere y un buen pantalón de lana fría color negro.

17. Si no vistieras con la ropa que diseñas, ¿qué marca te haría gracia vestir?

The Row, por su pureza y sentido del lujo silencioso.

18. ¿Hacia dónde se dirige tu marca en los próximos años?

Hacia una moda más sostenible, donde el punto es protagonista y el abanico de mujeres que ama Escorpion muy amplio. Escorpion dará mucho que hablar, cuando se trabaja con pasión no hay barreras.

19. ¿Qué significa para ti desfilar en la 080?

Un espacio para compartir nuestra visión, celebrar la creatividad local y reivindicar la moda con alma.

20. ¿Un color que defina tu desfile?

Diría lavanda y naranja, como un atardecer en Venice Beach: suave, cálido y lleno de optimismo.