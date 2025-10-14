Fastt, un proyecto para dar vida a través del teatro a micropueblos catalanes, gana el premio Impulsa Cultura 2025

"Ella también está muy contenta". Sobre el escenario, la madre de 'ella', Rebecca Alabert, se acariciaba la tripa feliz por partida doble. Porque Alabert es una gerundense decidida a dar vida a micropueblos de Catalunya, ya sea por, a la vista está, la vía directa, la de la repoblación, o por otro menudo proyecto que a partir de hoy seguro que también crecerá fuerte y radiante: Fastt. Esta iniciativa, que busca acercar la cultura, en particular las artes escénicas, a los pueblos de menos de mil habitantes, es la ganadora del premio Impulsa Cultura 2025, galardón dotado de 15.000 euros que entrega la Fundació Catalunya Cultura anualmente en su gran noche, este año con una ceremonia celebrada este martes en el Petit Palau de la Música.

Rebecca Alabert, en nombre de Fastt, recibe el premio Impulsa Cultura, de la Fundació Catalunya Cultura, de manos del conseller de Empresa, Miquel Sàmper, este 14 de octubre en el Petit Palau de la Música. / Marc Asensio Clupés

"La vida cultural en estos pueblos es escasa, por no decir inexistente", ha defendido Alabert, quien vio nacer este proyecto -hace más de 10 años- en el patio de su casa, literalmente, en Garrigàs (Alt Empordà), gracias a sus padres, quienes, entre otros, montaban un festival de teatro en verano. Ahora ella abandera la segunda generación de una iniciativa que quiere, en definitiva, "defender el derecho a la cultura", a través de programar espectáculos profesionales, pero también de dar recursos a las comunidades para crear y "luchar contra el aislamiento rural". "Un país que olvida a sus pueblos es un país que olvida a su gente", ha zanjado Alabert.

Su proyecto, un ejemplo de cómo la cultura puede ayudar a la transformación social, ha sido avalado por un jurado formado por Sonia Colomar (directora en Catalunya del Banco Santander), Àlex Casanovas (actor y director), Helena Gaya (directora de comunicación externa de EY), Salvador Sunyer (fundador del Temporada Alta) y Nacha Delpiano (directora de Brava Arts, anterior ganador del premio Impulsa Cultura). Fastt ha sido la opción más votada por encima de iniciativas como Girem full!, que ha creado una red colectiva en la que consigue transformar la lectura en recursos para la investigación contra el cáncer; GIO Symphonia, un proyecto musical que quiere acercar la clásica a nuevos públicos; Vybez festival, encuentro que da voz y visibiliza al talento joven en cultura digital; y Sinèrgic, nacido para acercar la música y sus propiedades a enfermos y hospitales.

Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, anuncia el ganador del premio Empresa Cultura, este 14 de octubre en el Petit Palau de la Música. / Marc Asensio Clupés

"La suma de esfuerzos"

La ceremonia, conducida por Borja Nicolau y con actuación destacada de dos jóvenes músicos del Conservatori del Liceu, ha tenido, más allá de Fastt, una buena dosis teatral. El hilo conductor, a base de 'sketches, lo ha protagonizado la misma directora de la Fundació Catalunya Cultura, Maite Esteve, junto a compañeras del equipo de la institución. En una platea a rebosar, con el 'president' del Parlament, Josep Rull, los 'consellers' de Cultura, Sònia Hernández, y el de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, la fundació también ha entregado el premio Empresa Cultura, galardón que ha entregado el presidente del jurado y consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, a la compañía alimentaria Borges. En la sección pequeña y mediana empresa el reconocimiento ha sido para Montana Colors, reputada marca de pintura en espray.

Para terminar, la 'consellera' Hernández ha defendido que la Nit de la Empresa i la Cultura, título oficial de la velada, es un reflejo de cómo "la suma de esfuerzos" contribuyen a que la cultura sea "fuerza de país" y, por su parte, Eloi Planes, presidente de la Fundació Catalunya Cultura, ha reivindicado igualar la inversión en cultura a la de los países de nuestro entorno y ha defendido la colaboración público-privada -con mención a la prometida ley de mecenazgo- en este sector. "La cultura vive gracias a mil gestos que la mantienen viva".