Entrevista exprés con Eva Dimas y Victoria Mitjans (Simorra): "Muchas mujeres referentes del ámbito de la política visten de Simorra, sin importar la ideología"

Hablamos con Eva Dimas, directora de marca, y Victoria Mitjans, directora de diseño, de Simorra, la marca creada en 1978 por el visionario Javier Simorra. Las nuevas capitanas apuestan por la innovación y la artesanía, y entre sus 'looks' más aclamados, el camisero rosa que llevó Leonor para las audiencias previas a los Premios Princesa de Asturias de 2023. En Barcelona presentan 'FW25/26', inspirada en 'The Power of Movement in Plants', un estudio realizado por Francis Darwin junto con su padre, Charles Darwin, en el que sostenían que "las plantas son seres inteligentes". Dejaron temblando a la sociedad científica del siglo XIX.

1. ¿La prenda más arriesgada que has creado?

Victoria Mitjans: "Nuestra prenda favorita de esta colección es el chaquetón de lana en crudo con contrastes en piel. Se trata de una prenda confeccionada con un tejido arriesgado, que para crearlo tuvimos que dar muchas vueltas a la técnica, hasta conseguir representar la idea de "raíces" de una forma muy limpia y sobre todo, duradera y favorecedora.

2. Si tu colección fuera una emoción, ¿cuál sería?

Eva Dimas: Sentimiento de conexión.

3. ¿Minimalismo o maximalismo?

E.D.: "Nos gusta encontrar el punto justo"

4. ¿Qué opinas de la era blanca de Rosalía? ¿Te gusta más o menos que antes?

V.M: Siempre decimos que el color blanco es el color Simorra porque es un color que transmite paz y al mismo representa el papel en blanco con el que nos enfrentamos en cada colección. El cambio de Rosalía lo vemos como un mensaje de renovación y nos encanta.

5. Y el premio al mejor vestido/vestida del año, ¿sería para…? ¿Y los peores?

6. ¿Algún político que vista bien?

E.D.: Cada uno tiene su estilo y debemos respetarlo. Si hay algo que nos gusta es que hemos visto a lo largo de los años muchas mujeres referentes del ámbito de la política que han vestido de Simorra, sin importar la ideología. Y sentimos que es algo que nos representa, ya que cada año lanzamos colecciones inspiradas en conceptos de origen, con el deseo de que nos unan a todos.

7. ¿Hay que seguir manteniendo el 'dress code' para ciertos ámbitos o eventos?

V.M.: Evidentemente, demuestra que te importa el evento al que acudes.

8. ¿Es la falda una prenda en peligro de extinción?

E.D.: Para nada, cada vez más presente en las colecciones, súper femenina y versátil.

9. ¿A quién te encantaría vestir?

V.M.: Nos encantaría vestir a más y más mujeres afines a nuestra marca que todavía no nos conocen.

10. ¿Qué desfile recomendarías de esta edición además del tuyo?

V.M.: Nos gustaría recomendar a Moisés Nieto, por la sensibilidad de sus presentaciones.

11. ¿Tienes alguna prenda de alguna marca de moda rápida?

E.D.: Una o ninguna.

12. ¿De qué manera integras la sostenibilidad en tu trabajo?

V.M.: Desde la elección y creación de los tejidos pensando en que sean duraderos, hasta el diseño, creando las piezas pensando en facilitar el reciclaje de estas prendas en el futuro.

13. ¿Qué medidas tomarías tú para frenar el 'fast-fashion'?

E.D.: Es sencillo, se trata de cambiar la mentalidad y pasar de tener muchas prendas en tu armario (y seguir pensando que no sabes qué ponerte) a tener pocas prendas: duraderas, de calidad y especiales y pensar en estilismos que te identifiquen.

14. ¿Sueles reutilizar o repetir modelo?

E.D.: ¡Mucho y me encanta! Una prenda en Simorra entra en tu armario para quedarse y poder llevarla temporada tras temporada, estilizada de distintas formas.

15. ¿Cuál es la prenda más antigua que tienes en tu armario?

V.M.: Recuerdo una chaqueta técnica, ultraligera, con cuello exagerado y mangas en tul. Ideal para el entretiempo. Ahora hace tiempo que no la uso, pero sé que volveré a ponérmela, y como es de las primeras que conservo de Simorra la tengo siempre localizada.

16. ¿Dos prendas que no pueden faltar en cualquier armario?

V.M.: Una camisa blanca y un buen pantalón de crepe.

17. Si no vistieras con la ropa que diseñas, ¿qué marca te haría gracia vestir?

E.D.: Mezclaría diferentes marcas buscando mi autenticidad.

18. ¿Hacia dónde se dirige tu marca en los próximos años?

V.M: A seguir creando prendas de valor, para hacer que las mujeres que las llevan todos los días se sientan bellas, únicas y auténticas.

19. ¿Qué significa para ti desfilar en la 080?

E.D.: Significa conexión con nuestras raíces: Barcelona.

20. ¿Un color que defina tu desfile?

V.M.: Para esta edición destacaría los tonos terrosos, marrones, beiges, etcétera que nos trasladan a las Raíces.