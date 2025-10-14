Descubierto en Montserrat el manuscrito inédito de un poema épico sobre los viajes de Colón

La investigadora postdoctoral Claudia García-Minguillán ha descubierto en la Biblioteca de la Abadía de Montserrat el único manuscrito conocido del poema épico 'El Nuevo Mundo', obra del poeta y diplomático portugués Francisco Botelho de Moraes e Vasconcelos (1670-1747). El hallazgo, hasta ahora totalmente inédito, se considera de gran valor filológico e histórico, ya que representa la primera obra épica escrita en castellano que tiene como protagonista la figura de Cristóbal Colón.

El documento había pasado desapercibido para los investigadores, a pesar de aparecer como una breve referencia en un antiguo catálogo elaborado por el padre Alexandre Olivar en 1977. Según García-Minguillán, "el manuscrito se ha mantenido durante décadas al margen de los circuitos habituales de la investigación porque nunca se había digitalizado ni transcrito, y no constaba con autoría identificada de forma explícita en ninguna base de datos moderna"

El manuscrito, de unos 39 folios y con notables diferencias respecto a la edición impresa de 1701, contiene pasajes ausentes en el texto conocido hasta ahora, algunos de los cuales podrían haber sido suprimidos o modificados por razones ideológicas. El descubrimiento se ha producido en el marco de las tareas de investigación de García-Minguillán como beneficiaria de un contrato Juan de la Cierva en el Departamento de Filología Catalana y Lingüística General de la Universitat de Barcelona, un programa estatal que impulsa la incorporación de jóvenes investigadores con perfiles de excelencia en universidades y centros de investigación.

La investigadora Claudia García-Minguillán / CEDIDA

El poema sitúa a Colón como héroe del imaginario político de comienzos del siglo XVIII y se inscribe en un momento de fuerte tensión dinástica, justo antes del estallido de la Guerra de Sucesión española. El contexto de elaboración de la obra —la Barcelona de 1701— es clave para entender la estrategia de Botelho de Moraes e Vasconcelos, personaje estrechamente vinculado al ámbito intelectual y diplomático de la ciudad y relacionado con los círculos austracistas. El autor participó en la fundación de la Acadèmia dels Desconfiats, entidad precursora de la actual Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, y apostó literariamente por conectar la gesta colombina con los valores políticos de los partidarios de Carlos de Austria.

El manuscrito, que ahora será objeto de una edición crítica y de un estudio monográfico, revela también una intención estética singular: aunque está escrito en castellano, la composición sigue modelos épicos clásicos más habituales en la tradición latina e italiana. La elección de la lengua castellana respondería, en este caso, a una voluntad de intervenir en el debate cultural e ideológico de la monarquía hispánica.

El estudio de 'El Nuevo Mundo' forma parte de un proyecto de investigación más amplio que cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y de la Fundación Calouste Gulbenkian. El objetivo es reconstruir las motivaciones políticas, literarias y culturales de Botelho de Moraes e Vasconcelos y arrojar luz sobre las dinámicas de creación y censura en el ámbito literario de la Barcelona barroca.