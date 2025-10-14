Bad Gyal presentará su nuevo disco en el Palau Sant Jordi en marzo

Bad Gyal abrirá la gira de presentación de su nuevo disco, aún sin título ni fecha de publicación, en Barcelona. Alba Farelo subirá al escenario del Palau Sant Jordi el próximo 20 de marzo, en el primer concierto de su próximo tour internacional.

Así, Bad Gyal mostrará las canciones que compondrán su segundo disco en grandes recintos de las principales ciudades españolas antes de viajar a otros países. Por ejemplo, visitará Madrid el 11 de abril (Movistar Arena) y València el 24 del mismo mes (Roig Arena). El sucesor de 'La Joia' (2024), que también publicará con el sello Interscope, cuenta ya con algunos adelantos como 'Da Me' o 'Última Noche' junto al portorriqueño Ozuna.

La venta general de entradas para los conciertos de Barcelona y Madrid comenzará el 17 de octubre a las 12:00 en la web de la artista, aunque la preventa para usuarios registrados comenzará un día antes, el 16 de octubre, a la misma hora.